Ryanair : manque les attentes au 1er trimestre

23/07/2018 | 11:11

Ryanair dévisse de 5,5% à Londres, suite à la publication d'un BPA en baisse de 18% à 26,62 centimes d'euros au titre de son premier trimestre 2018-19, soit un centime de moins que l'estimation moyenne des économistes.



Le profit net hors exceptionnel a baissé de 20% à 319 millions d'euros, du fait de tarifs en recul, d'un effet calendaire défavorable lié à Pâques, ainsi que des coûts de carburants et de pilotes plus élevés. Les revenus ont toutefois augmenté de 9% à 1,91 milliard.



La compagnie irlandaise à bas coûts maintient son objectif annuel d'un profit entre 1,25 et 1,35 milliard d'euros, mais prévient qu'elle sera fortement dépendante de certains facteurs, pointant en particulier les risques associés à un 'Brexit dur'.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.