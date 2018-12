Ryanair : ouvre sa billetterie aux événements sportifs

17/12/2018 | 11:39

Ryanair annonce l'extension de son service de billetterie Ryanair Tickets aux billets pour certains matchs de football de Liga espagnole et de Ligue 1 en France.



En partenariat avec Coras, des billets sont ainsi disponibles pour les matches à domicile de l'Atlético Madrid, de l'Espanyol de Barcelone, de Málaga et du Toulouse FC. D'autres billets pour des matches de football et de rugby seront proposés au cours des prochaines semaines.





