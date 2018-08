Ryanair : plusieurs changements dans sa politique 'bagages'

24/08/2018 | 17:20

La compagnie aérienne à bas coûts Ryanair annonce ce jour plusieurs changements dans sa politique 'bagages', applicable dès le 1er novembre et pour toutes les réservations effectuées après le 1er septembre.



Ainsi, les clients munis de bagages enregistrés pourront désormais passer du sac de 25 euros pour 20 kg à un bagage enregistré à 8 euros pour 10 kg. Les clients avec embarquement prioritaire pourront continuer à apporter 2 bagages de cabine gratuits (1 sac de 10 kg et 1 petit sac). Les clients non prioritaires ne pourront apporter qu'un seul petit bagage à main gratuit.



Concrètement, auparavant, tous les clients non prioritaires pouvaient apporter gratuitement un (petit) bagage à main et un sac plus grand (à roulettes). Le plus gros sac était étiqueté à la porte et mis dans la soute (gratuitement), générant selon Ryanair des retards. À partir du mois de novembre, les clients non-prioritaires ne pourront apporter qu'un (petit) bagage à main gratuit. Il n'y aura plus de bagages gratuits à déposer en porte d'embarquement.



Selon Ryanair, '60% des clients ne seront pas affectés par cette modification, puisque 30% des clients utilisent déjà l'embarquement prioritaire et que 30% voyagent déjà avec un seul bagage à main gratuit'. Ryanair s'attend à ce que la majorité des 40% de clients restants (non prioritaires) concernés par cette nouvelle politique optent pour l'embarquement prioritaire ou choisissent de voyager avec un seul bagage à main gratuit et d'autres achèteront le bagage 10kg à tarifs réduit.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.