Ryanair : porte plainte, avec d'autres, contre la France

24/07/2018 | 12:57

International Airlines Group (IAG), Ryanair, easyJet et Wizz Air annoncent ce jour avoir déposé des plaintes auprès de la Commission européenne contre la France, au motif que les grèves des contrôleurs du trafic aérien (CTA) limitent le principe fondamental de la libre circulation au sein de l'UE.



'Les compagnies aériennes ne remettent pas en cause le droit de grève mais pensent que la France enfreint la législation européenne en ne permettant pas les vols à travers le pays pendant les grèves. Les passagers en survol se voient refuser la liberté fondamentale de voyager entre les États membres qui ne sont pas touchés par une action de grève', expliquent les compagnies aériennes.



'Cette année, les actions des contrôleurs du trafic aérien (CTA) français ont augmenté de 300% par rapport à 2017. Le mois dernier, le Sénat français a confirmé que la France à elle seule est responsable de 33% des retards de vols en Europe. Le Sénat déclare également que le droit de grève doit être équilibré avec l'obligation de fournir un service public.'



Selon Eurocontrol, cité notamment par Ryanair, plus de 16.000 vols ont été retardés en juin en raison de grèves des CTA, touchant plus de deux millions de passagers.



'L'échec des autorités françaises de contrôle du trafic aérien à assurer un service continu et adéquat a déjà perturbé massivement les projets de voyage de milliers de passagers à travers l'Europe. S'attaquer à ce problème doit être une priorité pour les autorités européennes afin de garantir que les citoyens et les entreprises européens ne soient plus pris en otage par les questions de relations industrielles nationales', a commenté József Váradi, directeur général de Wizz Air.





