Ryanair : salue la décision de la Cour de Barcelone

04/10/2018 | 18:23

Ryanair annonce aujourd'hui saluer la décision du tribunal de commerce de Barcelone, confirmant qu'aucune compensation EU261 n'était due aux clients dont les vols ont été annulés en raison d'une grève interne.



Ces grèves étant indépendantes de la volonté de la compagnie aérienne, la Cour de Barcelone a donc décidé que la compagnie aérienne n'avait pas à verser d'indemnisation.



'Ryanair se conforme pleinement à la législation UE261 et a transféré ou remboursé tous les clients touchés par le petit nombre d'annulations lié à la grève et a fourni une assistance complète aux clients, y compris l'hébergement, les repas et le réacheminement', précise Ryanair.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.