Ryanair : Oddo BHF reste à l'achat, mais abaisse sa cible

24/07/2018 | 10:25

Après la publication par Ryanair de résultats au titre du premier trimestre 'au-dessus des estimations du consensus', Oddo BHF annonce ce matin maintenir sa recommandation Achat sur le titre, tout en ajustant, après mise à jour de son modèle, son objectif de cours.



Celui-ci passe ainsi de 20 à 19 euros.



'Nous pensons que le prochain catalyseur sur le titre sera la conclusion des négociations et la signature des accords avec l'ensemble des syndicats. Dès le prochain exercice, nous pensons que Ryanair bénéficiera de l'accélération de la consolidation de secteur en Europe et sera en mesure de compenser l'inflation des coûts du personnel moyennant la livraison des 737 Max dès le printemps 2019 et son pouvoir de négociation avec les aéroports (le CEO anticipe une stabilité des coûts aéroportuaires/pax sur les prochains exercices)', anticipe Oddo BHF.





