Ryanair : Oddo BHF revoit à la baisse sa cible

02/10/2018 | 10:29

L'analyste Oddo BHF annonce ce matin revoir à la baisse son objectif de cours sur le titre Ryanair, au lendemain d'une lourde chute du titre (-12%) - laquelle est tout de même 'exagérée' selon Oddo BHF, 'compte tenu de la solidité du business model et de l'amélioration attendue de l'environnement capacitaire'.



Oddo BHF retient en effet un ajustement de 12% à la baisse de la guidance 2018/19, lié à une réduction du trafic, à une pression sur les tarifs conséquence des annonces de grèves, à une hausse de la facture carburant et à un niveau de compensations plus élevé tiré principalement par les perturbations des contrôleurs du trafic aérien.



L'analyste note cependant que, si les grèves pèsent sur le pricing, 'les discussions progressent avec les syndicats', au point d'attendre 'un allégement de pression dès la saison estivale'.



Au final, Oddo BHF reste à l'achat sur le titre Ryanair, avec un objectif de cours qui passe de 18 à 17 euros.





