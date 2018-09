Ryanair : Oddo confirme son conseil et son objectif

17/09/2018 | 10:13

Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de 18 euros malgré la pression actuelle avec les syndicats.



Oddo estime que si Ryanair a réalisé des avancées notables dans les négociations avec les syndicats (signature d'accords collectifs en Italie et en Irlande et accord de reconnaissance au RU - représentant près de 52% des pilotes du groupe), la poursuite des mouvements sociaux des pilotes en Allemagne (9% des pilotes) et la mobilisation du personnel cabine notamment au Portugal, en Belgique, aux Pays-Bas et en Espagne (grèves attendues le 28/09), maintiennent la pression sur le management et sur le titre.



' Nous estimons les coûts associés aux grèves du T2 (plus de 1 000 vols annulés) autour de 15 ME ' indique le bureau d'analyses. ' Dans nos estimations, nous restons prudents et tablons sur une hausse des charges de personnel sur une base annuelle de 136 ME (intégrant un passage de 5.1x à 5.5x équipes par avion et hors croissance) '.



' Dans un scenario worst case qui implique que Ryanair soit alignée sur les métriques d'easyJet en termes de productivité (passage de 5.5x à 6.5x équipes par appareil), l'impact additionnel sur l'EBIT s'élèverait à 154 ME sur 2018/19, soit 11% des BPA et 1.5 E/titre sur la valorisation ' rajoute Oddo dans son étude du jour.



