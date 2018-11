Deuxième Journée De Vente « Cyber Week » De Ryanair: 250 000 Sièges À Partir De Seulement 4,99

Ryanair, la compagnie aérienne n°1 en Europe, a lancé aujourd'hui (20 novembre) le deuxième jour de sa vente d'une semaine « Cyber ​​Week », offrant aux clients 8 jours consécutifs de promotions fantastiques sur le site Web Ryanair.com.

250 000 sièges sont désormais en promotion à partir de 4,99 € pour des voyages en décembre et janvier, qui doivent être réservés avant minuit ce soir (mardi 20 novembre, minuit). Les clients doivent garder un œil sur Ryanair.com pour connaître les dernières offres quotidiennes - où les tarifs les plus bas d'Europe sont sur le point de diminuer encore.

Robin Kiely de Ryanair, a déclaré:

« La température a baissé, tout comme nos tarifs, alors que nous lançons le deuxième jour de notre vente de sièges d'une semaine, intitulée « Cyber ​​Week ». Sur le site Web Ryanair.com, nous proposons 8 jours d'offres incroyables permettant aux clients de bénéficier des tarifs les plus bas d'Europe et de faire économies encore plus importantes.

Aujourd'hui, nous avons 250 000 sièges en vente à partir de 4,99 € seulement pour des voyages en décembre et janvier, disponibles uniquement jusqu'à minuit ce soir. Les clients doivent se connecter sur Ryanair.com pour faire des affaires aujourd'hui - et rechercher des économies encore plus importantes chaque jour cette semaine.

Nos clients bénéficieront également d'une réduction de 10% sur tous les bagages enregistrés cette semaine, ce qui leur assurera encore plus d'économies. »