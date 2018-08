Ryanair : Auto Draft

L'italie Représente 20% De La Flotte Et Des Pilotes Ryanair

Ryanair a confirmé aujourd'hui (28 août) que ses pilotes italiens avaient voté massivement en faveur d'une nouvelle convention collective de travail (CCT) négociée et signée le 9 août dernier entre Ryanair et l'ANPAC (association italienne des pilotes de ligne).

Ryanair se réjouit de cette première CCT de pilotes sur l'un de ses plus grands marchés européens. Le vote d'aujourd'hui en Italie intervient peu après que le syndicat irlandais FORSA a signé et recommandé un accord de médiation aux pilotes Ryanair irlandais, qui votent actuellement pour approuver cet accord.

Eddie Wilson, Chef du Personnel de Ryanair, a déclaré :

'Nous souhaitons la bienvenue à cette première CCT avec nos pilotes italiens et espérons qu'elle sera bientôt suivie d'un accord similaire couvrant nos pilotes irlandais. Nous avons invité nos syndicats britanniques, allemands et espagnols à nous rencontrer dans les prochains jours afin que nous puissions négocier et, nous l'espérons, convenir des CCT de pilotes similaires sur ces autres marchés importants. Ces accords démontrent les progrès réels réalisés par Ryanair dans ses négociations avec ses pilotes et leurs syndicats sur les différents marchés de l'UE. '