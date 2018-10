Ryanair : Célèbre Les 10 Ans De Sa Ligne Entre Brest Et Marseille Plus D’un Million De Passagers Transportés

Ryanair, la première compagnie aérienne européenne, a célébré aujourd'hui (9 oct.) les 10 ans de sa ligne entre Brest et Marseille, opérant un vol quotidien toute l'année et ayant transporté plus d'un million de passagers depuis 2008.

Ryanair continue de développer des lignes et du trafic passagers depuis/vers Brest avec une nouvelle ligne hivernale vers Fès (débutant le 30 oct.) et une nouvelle ligne vers Londres Southend débutant l'été prochain, toutes deux opérant avec un service de deux vols hebdomadaires.

Hélène Bégasse, responsable vente et marketing Ryanair pour la France a déclaré :

'Ryanair est heureuse de célébrer les 10 ans de sa ligne entre Brest et Marseille qui a transporté plus d'un million de passagers sur ses vols quotidiens toute l'année depuis 2008. Nous sommes également heureux de développer notre présence Brest avec le lancement d'une nouvelle ligne hivernale vers Fès, qui débutera le 30 octobre, et une nouvelle ligne vers Londres-Southend, à partir d'avril 2019, toutes deux opérant avec un service de deux vols hebdomadaires.

Pour célébrer le lancement de ces nouvelles lignes, nous mettons des sièges en vente à partir de seulement 14.99€, pour voyager de novembre à janvier et disponibles à la réservation jusqu'à vendredi minuit (12 Oct.). Étant donné que ces tarifs bas incroyables seront happés rapidement, nous enjoignons les clients à se connecter sur www.ryanair.com afin d'en profiter au plus vite.'

Loïc Abjean, directeur de l'aéroport Brest Bretagne a déclaré :

' Le développement de nouvelles lignes aériennes au départ de Brest et l'augmentation du trafic sont les priorités de ABO, Aéroports de Bretagne ouest, la société gestionnaire de l'aéroport pour le compte de la Région Bretagne. Nous voulons le meilleur pour nos clients et les compagnies aériennes telles que Ryanair qui nous fait confiance. La ligne Brest-Marseille facilite l'accès des Bretons au sud de la France et permet aussi aux habitants de la région Paca de rejoindre rapidement la pointe Bretagne pour découvrir la destination Brest terres océanes et ses trésors : la rade de Brest, la presqu'île de Crozon, les îles, Océanopolis… '