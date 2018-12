Ryanair : Étend L'offre De Son Service De Billeterie Aux Événements Sportifs

Ryanair, la compagnie aérienne n°1 en Europe, a étendu aujourd'hui (13 décembre) son service de billetterie Ryanair Tickets pour inclure les billets de football pour la Liga espagnole et la Ligue 1 en France.

En partenariat avec Coras, Ryanair Tickets propose les meilleurs sites de théâtre et d'attractions touristiques dans 19 pays européens sur le site Web Ryanair.com aux prix les plus bas. Les clients Ryanair peuvent désormais acheter des billets pour certains des plus grands matches de football, directement via Ryanair Tickets. (https://tickets.ryanair.com/) et via la page Active Trips, correspondant à la date et à la destination du voyage réservé.

Les billets sont maintenant disponibles pour les matches de la Liga : Atlético Madrid, Espanyol, et Málaga, ainsi que le Toulouse FC en Ligue 1 française. D'autres billets pour des matches de football et de rugby seront disponibles au cours des prochaines semaines et les clients peuvent acheter des billets pour tous les événements en 10 langues et 8 devises (Euro, Sterling, Dirham, Dollar, Couronne norvégienne, Couronne suédoise, Couronne danoise et Złoty), avec davantage de devises et d'offres à suivre.

Greg O'Gorman, directeur des produits ancillaires de Ryanair, a déclaré :

« Nous sommes ravis de nous associer à Coras pour ajouter d'autres événements à notre service de billetterie Ryanair Tickets, offrant ainsi aux clients la possibilité d'acheter des billets pour certains des plus importants événements sportifs européens. Ryanair Tickets propose déjà des billets pour les principales attractions touristiques telles que la Tour Eiffel, le Colisée et le London Eye, les spectacles du West End à Londres, notamment Aladin, Les Misérables, Le Roi Lion et Wicked, et les clients bénéficient de prix très compétitifs, qui s'ajoutent facilement leur compte 'My Ryanair'. »

Mark McLaughlin, PDG de Coras a déclaré:

« Les projets de voyage commencent de plus en plus par l'achat de billets pour des d'événements, qu'il s'agisse d'un match de football ou d'un artiste préféré. Le service de billetterie Ryanair Tickets offre aux clients une expérience plus pratique et personnalisée pour acheter les meilleurs billets pour ces événements à travers l'Europe. Avec un service de billetterie pour la Liga et la Ligue 1, les clients de Ryanair peuvent désormais acheter des billets pour assister à des matchs dans les stades les plus emblématiques d'Europe. De nouvelles équipes et d'autres disciplines sportives seront ajoutées en 2019. »