Ryanair : La Nouvelle Politique Bagage Ryanair À Partir De Novembre Reduira Les Frais De Bagages Enregistrés & Diminuera Les Retards À L’embarquement

Seuls Les Clients Prioritaires Peuvent Apporter Deux Bagages Gratuits

Les Client Non-Prioritaires Peuvent Apporter Un (Petit) Bagage Gratuitement (60% Des Clients Ryanair Non-Impactés)

Ryanair a annoncé aujourd'hui (24 août) son intention de réduire les frais des bagages enregistrés en mettant en place un service au tarif plus bas de 8€/₤ kg x 10 kg (actuellement 25 x 20 kg) et en réduisant le volume du second bagage à main gratuit, qui a causé des retards de vols, à partir du 1er novembre prochain comme suit :

- Les clients avec embarquement prioritaire (actuellement 30%) peuvent continuer à apporter 2 bagages de cabine gratuits (1 sac de 10 kg et 1 petit sac).

- Les clients non prioritaires ne peuvent apporter qu'un seul (petit) bagage à main gratuit à partir du 1er novembre.

- Si des clients non prioritaires veulent apporter un 2ème sac plus grand (à roulettes), ils peuvent acheter un bagage de 10 kg au tarif bas de 8€/₤ au moment de la réservation (actuellement, un sac de 20 kg coûte 25 €/₤). Ce sac à roulettes de 10 kg doit être enregistré au guichet de l'aéroport.

- Tous les clients munis de bagages enregistrés peuvent désormais passer du sac de 25€/₤ x 20 kg à un bagage enregistré à 8€/₤ x10 kg, moins cher.

- La nouvelle politique sera mise en service aux portes d'embarquement à partir du 1er novembre 2018 et pour toutes les réservations effectuées à partir du 1er septembre 2018.

60% des clients de Ryanair ne seront pas affectés par cette modification de la politique bagages, puisque 30% des clients utilisent déjà l'embarquement prioritaire et que 30% voyagent déjà avec un seul bagage à main gratuit. Ryanair s'attend à ce que la majorité des 40% de clients restants (non prioritaires) concernés par cette nouvelle politique optent pour l'embarquement prioritaire ou choisissent de voyager avec un seul bagage à main gratuit et d'autres achèteront le bagage 10kg à tarifs réduit.

Kenny Jacobs de Ryanair a déclaré :

'À partir de novembre 2018, nous mettons en place un nouveau bagage enregistré de 10 kg à tarif bas et modifions notre politique de bagage à main afin d'éliminer les retards à l'embarquement et de vol. Les clients avec Embarquement Prioritaire continueront à bénéficier de deux bagages à main gratuits. Tous les autres clients (non prioritaires) auront droit à un (petit) bagage à main gratuit, et ceux qui souhaitent enregistrer un deuxième sac de 10 kg plus gros pourront le faire à partir de 8 €/₤ au moment de la réservation.

Cette nouvelle politique accélérera l'embarquement et réduira les retards de vol. 60% des clients ne seront pas affectés par ces changements et nous prévoyons que les 40% restants choisiront d'acheter l'embarquement prioritaire ou un sac de 10 kg ou choisiront de voyager avec un seul petit sac (gratuit),comme le font déjà 30% des clients.'

1.Pourquoi Ryanair change-t-elle sa politique de bagage à main ?

Nous essayons d'éliminer les bagages en porte d'embarquement et de réduire les retards à l'embarquement et de vol

2. Quand cette nouvelle politique entrera-t-elle en vigueur ?

Cette nouvelle politique prendra effet aux portes d'embarquement à partir du 1er novembre inclus.

3. Quelle est la différence avec la précédente politique de bagage à main ?

Auparavant, tous les clients non prioritaires pouvaient apporter gratuitement un (petit) bagage à main et un sac plus grand (à roulettes).

Le plus gros sac a été étiqueté à la porte et mis dans la soute (gratuitement). Cela a conduit à l'étiquetage de 120 sacs de porte gratuits, ce qui a entraîné des retards de 25 minutes.

À partir du mois de novembre, les clients non-prioritaires ne peuvent apporter qu'un (petit) bagage à main gratuit. Il n'y aura pas de bagages gratuits à déposer en porte d'embarquement.

Seuls les clients prioritaires peuvent continuer à apporter deux sacs gratuits. (1 petit bagage à main + 1 sac à roulettes).

4. Qu'en est-il des clients qui ont déjà réservé des vols avant le 1er septembre pour voyager le / après le 1er novembre ?

La nouvelle politique bagage s'appliquera à tous les voyages effectués à partir du 1er novembre. Les clients non prioritaires qui ont réservé des vols avant le 1er septembre (pour les voyages après le 1er novembre) peuvent soit ajouter un embarquement prioritaire pour 8 € / £*, soit un sac de 10 kg pour 10 € * ou peuvent annuler leur réservation pour un remboursement complet. * (prix ajouté après la réservation).

5. Quelles sont les dimensions du petit sac ?

Nous avons augmenté la taille du petit bagage à main gratuit de plus de 40%, passant de 35 x 20 x 20 cm (14 000 cm³) à 40 x 20 x 25 cm (20 000 cm³).

Nous avons presque doublé la taille de notre calibre pour le petit bagage de 35 x 20 x 20 cm (14 000 cm³) à 42 x 20 x 30 cm (25 200 cm³) pour permettre des bagages de cabine nettement plus grands (25%) que les dimensions de notre petit bagage autorisé (Voir schéma).

6. Que se passe-t-il si mon «petit» bagage correspond pas au calibre?

Si le petit bagage gratuit d'un client non-prioritaire ne rentre pas dans le nouveau calibre, son sac est alors supérieur de plus de 25% à la franchise du petit bagage cabine. Ils paieront des frais de bagage de 25 € et leur sac sera étiqueté et placé en soute. (Voir le point 5).

7. Avez-vous augmenté le prix de l'embarquement prioritaire dans ce cadre ?

Non, l'embarquement prioritaire qui ne coûte que 6 €/£ est inchangé.

8. Pourquoi quelqu'un paierait-il 8 €/£ pour enregistrer un sac de 10 kg alors qu'il peut acheter l'embarquement prioritaire pour 6 €/£?

- Parce que les clients peuvent préférer enregistrer un sac de 10 kg pour 8 €/£ au lieu d'un sac de 20 kg pour 25 € / £.

-Parce que certains clients ne veulent pas transporter un sac plus grand à la sécurité aéroportuaire

9. Cette nouvelle politique vise-t-elle à réduire les délais ou à faire plus d'argent ?

Il s'agit de réduire les délais de vol.

Nous pensons également que les bagages les plus gros sont un service que les clients devraient payer lorsque notre tarif moyen est inférieur à 40 €.

Nous ne prévoyons pas gagner plus d'argent. L'augmentation de l'Embarquement Prioritaire et des bagages de 10 kg seront compensées par les clients passant d'un bagage enregistré actuellement de 20 kg (25 €/£) à une franchise moins chère de 8€/£ pour 10 kg et beaucoup d'autres clients voyageront avec un petit bagage (gratuit).

10. Comment pouvez-vous dire que 60% des clients ne seront pas touchés ?

30% des clients achètent déjà l'Embarquement Prioritaire et 30% voyagent déjà avec un seul petit bagage à main (gratuit).

Seulement 40% des clients ne sont pas prioritaires et apportent un 2ème plus grand sac gratuit. Nous nous attendons à ce que ces produits varient en fonction du type de voyage effectué.

11. Où se placera le petit bagage à bord ?

Les petits sacs doivent pouvoir être placés sous le siège devant vous.

12. Combien de valises à roulettes pouvez-vous mettre à bord ?

Environ 100 valises à roulettes pourront être placées dans les casiers supérieurs, ce dont bénéficierons tous les passagers prioritaires.

13. Que se passe-t-il si plus de 100 clients veulent acheter l'embarquement prioritaire ?

Ils ne peuvent pas - L'Embarquement Prioritaire est limité à 95 clients par vol (sur 189 passagers).

14. Qu'en est-il des nourrissons ? Les parents peuvent-ils encore apporter un sac à langer supplémentaire ?

Oui, un petit sac bébé (5 kg) peut également être transporté gratuitement par les clients voyageant avec un bébé. (Tout enfant de moins de 2 ans)

15. Qu'en est-il des clients avec des dérogations pour les articles médicaux ?

Le matériel médical peut toujours être embarqué gratuitement, sous réserve du pré-contrôle effectué par notre équipe d'assistance spéciale.

16. Pourquoi ne faites-vous pas enregistrer le sac de 10 kg, si le problème relève des bagages aux portes d'embarquement ?

Cela ne ferait que déplacer le problème des bagages de la porte d'embarquement au comptoir d'enregistrement des bagages.

Nous ne voulons pas créer de longues files d'attente pour les clients aux guichets de dépôt.

Nous croyons que les bagages enregistrés sont un service que les clients choisiront de payer ou d'éviter comme ils le souhaitent.

17. Que se passe-t-il si un client non prioritaire vient à la porte avec un sac à roulettes et qu'il n'a pas réservé à l'avance ?

Le client sera facturé 25 €/£ pour les frais de bagages en porte d'embarquement et le bagage sera placés en soute.

18. Est-ce une manière détournée/cachée de Ryanair de généré des frais supplémentaires ?

Non, cela simplifie notre politique en matière de bagages et améliore l'expérience en porte d'embarquement et la ponctualité pour tous les clients.

Les tarifs aériens de Ryanair ont été abaissés de 4% cette année afin que tous nos clients économisent. Tous les extras facultatifs sont visibles et transparents sur notre site internet Ryanair n'a pas de frais dissimulés - tous nos services optionnels sont présentés aux clients et acceptés avant la réservation.

19. Quel montant supplémentaire tirerez-vous de cette politique ?

- Rien

- Nous nous attendons à ce que davantage de clients passent des sacs enregistrés actuels à 25 € / £ à ces bagages enregistrés à 8 € / £ moins chers

- Cette perte de revenus dépassera le nombre de clients passant à l'embarquement prioritaire, plafonné à chaque vol.

- Plus de passagers non-prioritaires choisiront de voyager avec 1 petit bagage à main gratuit

L'objectif principal de ce changement de politique est d'améliorer la ponctualité et de réduire les délais d'embarquement.