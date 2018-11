Ryanair : Lance Les Promotions De La « Cyber Week » 8 Jours De Promotions Incroyables Sur Ryanair.Com

Ryanair, la compagnie aérienne n°1 en Europe, a lancé aujourd'hui (19 novembre) sa promotion « Cyber ​​Week » avec une semaine d'avance, offrant à ses clients 8 jours consécutifs de réductions fantastiques sur le site Web et l'application Ryanair.com.

Le premier jour commence avec une vente massive pour l'été, avec jusqu'à 30 € de réduction sur les vols aller-retour sur son réseau européen, pour des voyages d'avril à septembre, qui doivent être réservés avant minuit ce soir (lundi 19 novembre).

Les clients peuvent consulter Ryanair.com pour connaître les dernières offres quotidiennes - où les tarifs les plus bas d'Europe sont sur le point de diminuer encore.

En plus de sa promotion d'une semaine intitulée « Cyber ​​Week », Ryanair lance également une promotion sur les bagages enregistrés avec 10% de réduction pour toutes les réservations effectuées cette semaine.

Robin Kiely de Ryanair a déclaré :

« C'est la période la plus féerique de l'année et nous avons lancé une vaste promotion « Cyber ​​Week » avec 8 jours d'incroyables offres sur le site Web et sur l'application Ryanair.com, offrant aux clients les tarifs les plus bas d'Europe et des économies encore plus importantes.

Nous offrons jusqu'à 30 € de réduction sur les vols aller-retour sur notre réseau européen, pour des voyages d'avril à septembre, uniquement jusqu'à minuit ce soir. Les clients doivent se connecter sur Ryanair.com pour faire des économies sur les vacances d'été aujourd'hui - et trouver des réductions encore plus importantes chaque jour de la semaine.

Nous lançons également une réduction de 10% sur tous les bagages enregistrés cette semaine, ce qui assurera encore plus d'économies à nos clients. »