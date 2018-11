Ryanair : Lance Un Nouveau Programme De Formation De Pilotes Avec Sky4u Ato*

Ryanair, la compagnie aérienne n°1 en Europe, a annoncé aujourd'hui (30 novembre) un nouveau partenariat majeur en matière de formation de pilotes avec SKY4u ATO (Approved Training Organisation) afin de mettre en place un programme Standard Pilotes de Ligne Ryanair (APS MCC) à Berlin et à Vienne. Grâce à ce partenariat, Ryanair continuera d'attirer des pilotes professionnels hautement qualifiés pour soutenir sa croissance continue en Europe.

Ce nouveau programme MCC amélioré, approuvé par l'EASA, offre aux pilotes en formation une trajectoire structurée leur permettant de suivre un cours de formation exceptionnel et d'atteindre un standard leur permettant de rejoindre le programme de qualification de type du Boeing 737 de Ryanair.

Les pilotes du programme seront formés par des instructeurs SKY4u. Ils suivront les procédures Ryanair dès leurs premiers pas en tant que pilotes. Au cours des quatre prochaines années, jusqu'à 450 nouveaux pilotes de toute l'Europe seront recrutés et formés par SKY4u, soulignant sa position respectée sur le marché de la formation des pilotes.

Ryanair offre des opportunités de carrière sans précédent aux nouveaux pilotes, avec :

92 bases dans 37 pays

Des normes de formation et des taux de réussite parmi les meilleurs du secteur

Les meilleurs programmes dans l'aviation européenne : 5 jours de travail suivis de 4 jours de congé

Une rémunération maximale de 200 000 euros par an en tant que commandant de bord

La progression la plus rapide pour devenir commandant de bord (3 à 4 ans)

Un programme structuré pour la progression au poste de commandant de bord

La flotte la plus récente et moderne d'Europe, qui inclura le Boeing 737 MAX « Game changer » à la pointe de la technologie.

Andy O'Shea, Commandant de bord et Responsable en Chef d'instruction pour les équipages chez Ryanair, a déclaré :

« Ce nouveau programme Ryanair-SKY4u fournira à la compagnie aérienne une base constante de pilotes talentueux et professionnels venus de toute l'Europe pour répondre aux besoins de notre réseau en pleine croissance. Ryanair embauchera jusqu'à 1 000 pilotes par an au cours des 5 prochaines années et nos pilotes peuvent espérer profiter d'opportunités inégalées en matière de vols avec la première compagnie aérienne internationale. Nous avons soigneusement choisi SKY4u en tant que partenaire de formation de pilotes APS MCC en Allemagne en raison de ses normes élevées en matière de formation. Nous sommes heureux d'apporter notre expertise opérationnelle à SKY4u, en particulier pour la fourniture de ce qui sera un MCC standard exceptionnel. Cette combinaison constituera la meilleure préparation possible pour une carrière dans le secteur des compagnies aériennes avec Ryanair. »

John Dooly, Directeur Général du développement des opérations de Ryanair, a déclaré :

« Grâce à des partenariats industriels innovants et à notre formation de pilotes interne inégalée, Ryanair est bien placée pour atteindre les objectifs de recrutement et de formation des pilotes accompagnant sa croissance à 585 appareils d'ici à 2025. »