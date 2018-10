Ryanair : Lance Une Vente De Sièges Pour Halloween ‘Des Promos, Pas Des Sorts’ Des Sièges À Partir De 9,99  Sur Toutes Les Lignes

Ryanair, la première compagnie aérienne européenne, a lancé aujourd'hui (31 octobre) une formidable vente de sièges « Des Promos, Pas des Sorts » pour Halloween, avec des sièges en vente à partir de 9,99 €, garantissant encore plus d'économies aux clients en cette saison effrayante.

Cette vente exceptionnelle de sièges est disponible pour voyager entre novembre et février et ne peut être consultée que sur le site Ryanair.com, à partir de maintenant et jusqu'à minuit (24h) ce soir, mercredi 31 octobre.

Robin Kiely, de Ryanair, a déclaré :

'Halloween est là et nous n'avons aucun sort, juste des promos pour nos clients. Nous avons lancé une vente massive de sièges à l'Halloween « Des Promos, Pas des Sorts », avec des milliers de sièges en vente à partir de seulement 9,99 € pour voyager entre novembre et février. Cette offre exceptionnelle se terminera à minuit (24 h) ce soir, le 31 octobre. Les clients doivent donc se connecter rapidement et réaliser une bonne affaire aujourd'hui. '

Réservez ici : https://www.ryanair.com/fr/fr/planifier-un-voyage/explorer/tarifs-low-cost