Ryanair : Lance Unenouvelle Ligne Entre Nantes Et Naples

Ryanair, la compagnie aérienne n⁰1 en Europe, a lancé aujourd'hui (25 Sept.) une nouvelle ligne de Nantes à Naples en Italie, opérant avec un service hebdomadaire dans le cadre du programme d'été 2019 de Ryanair et qui seront mise en vente aujourd'hui sur le site web Ryanair.com.

Les clients français et les visiteurs peuvent profiter de tarifs encore plus bas et des dernières améliorations du programme « Always Getting Better », notamment :

- La réduction sur les frais de bagages enregistrés

- Un tarif bas de 25€ pour 20 kg.

- Un tarif bas de 8€ pour 10 kg.

- Le site web Ryanair Rooms avec '10% restitué' en Crédit Voyage.

- Ryanair Transfers

- Un choix toujours plus grand d'options de transferts terrestres avec notre nouveau partenaire Car Trawler.

- La promesse de ponctualité

- Nous visons à assurer la ponctualité de 90% de nos vols.

Hélène Bégasse de Ryanair a déclaré :

'Nous sommes heureux de lancer cette nouvelle ligne au départ de Nantes vers Naples en Italie avec un service hebdomadaire dans le cadre de notre programme d'été 2019.

Pour célébrer le lancement de ces nouvelles lignes, nous mettons des sièges en vente à partir de seulement 14.99€ pour voyager en septembre et en octobre et disponibles à la réservation jusqu'à jeudi minuit (27 sept.). Étant donné que ces tarifs bas incroyables seront happés rapidement, nous enjoignons les clients à se connecter sur www.ryanair.com afin d'en profiter au plus vite.'