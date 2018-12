Ryanair : Le Père Noël Arrive Tôt Pour Les Clients De Ryanair

Ryanair, la compagnie aérienne n°1 en Europe, a annoncé aujourd'hui (10 décembre) l'arrivée précoce de Noël pour les clients de son vol Dublin-Barcelone, surpris par des cadeaux de Noël personnalisés issus de son magazine en vol 'Runway Retail', qui propose une gamme d'idées de cadeaux exclusives, y compris des cosmétiques et des parfums pour hommes et femmes.

Peu de temps après le décollage, le père Noël a eu le plaisir d'annoncer que chaque client à bord a été très sage et gentil, et tous ont reçu des goodies contenant une gamme incroyable de produits d'une valeur de 200 €, proposés par le magasin en vol de Ryanair, comprenant notamment :

Parfums et eaux de Cologne de marques telles que Hugo Boss & Michael Kors

Produits cosmétiques de marques telles que Bellapierre, Tan Organic & Urban Decay

Produits de soin de la peau d'Elizabeth Arden, de Nuxe Skin Care et de Kiehl's

Avion jouet et décorations de Noël de Ryanair

Des snacks tels que des Maltesers, M&Ms & Gummy Bears

Des boissons non-alcoolisées de Purdey's et J20

Le livret Ryanair « Secret Shopper » - plein d'idées de cadeaux pour les fêtes

Toutes les gammes de parfums et de produits de beauté de Ryanair sont jusqu'à 60% moins chères que celles des grands magasins et pour fêter Noël, Ryanair a réduit de 10% supplémentaires ses parfums* pour la période des fêtes, garantissant ainsi des économies encore plus grandes à ses clients. Les clients peuvent désormais profiter d'une section dédiée aux achats en vol sur le site Web et l'application de Ryanair, où ils peuvent télécharger 'Runway Retail' directement sur leur smartphone avant leur vol.

Aoife Greene, responsable des Ventes à bord chez Ryanair, a déclaré :

« Noël est presque arrivé, nous voulions donc offrir un peu de joie de Noel et surprendre nos clients à bord de ce vol Dublin-Barcelone avec des cadeaux de Noël personnalisés disponibles dans notre magazine en vol 'Runway Retail', qui propose une gamme d'idées cadeaux exclusives pour hommes et femmes.

Nous avons préparé notre dernier catalogue d'hiver de vente au détail avec certaines des meilleures offres qui, nous le savons, seront très appréciés de nos clients et de leurs proches. Toutes les gammes de parfums et de produits de beauté de Ryanair sont jusqu'à 60% moins chers que ceux des grands magasins et nous avons réduit nos prix de 10% supplémentaires sur les parfums* pour la période des fêtes.

L'édition hivernale de 'Runway Retail' peut désormais être téléchargée sur notre site Web afin que les clients puissent connaitre les meilleures offres du ciel avant leur vol, tandis que les férus du digital peuvent télécharger le catalogue directement sur leur smartphone pour une utilisation à bord. »