Ryanair : Le Site De Ryanair Propose Des Vols Air Malta

21 Nouvelles Lignes Comprenant Casablanca, Kiev, Moscou, Tunis & Zurich Desormais En Vente Sur Ryanair.Com

Ryanair, la première compagnie aérienne de Malte, a annoncé aujourd'hui (21 août) un nouveau partenariat aérien avec Air Malta, qui permettra aux 139 millions de clients Ryanair de réserver des vols Air Malta sur le site Ryanair.com. A partir d'aujourd'hui, les clients peuvent parcourir et réserver les vols d'Air Malta sur 21 nouvelles routes entre Malte et 8 pays différents en Afrique, en Asie et en Europe, notamment en Russie et en Tunisie.

Ce nouveau partenariat avec Air Malta est la dernière initiative lancée dans le cadre du programme d'expérience client « Always Getting Better » de Ryanair. Ryanair propose déjà 53 lignes vers / depuis Malte et livrera 2,7 millions de clients annuels.

À Malte, le directeur financier de Ryanair, David O'Brien, a déclaré :

'Nous sommes ravis d'annoncer ce partenariat avec Air Malta, qui permet à nos 139 millions de clients de consulter et de réserver des vols sur 21 nouvelles lignes entre Malte et l'Autriche, la République Tchèque, Israël, le Maroc, la Russie, la Suisse, la Tunisie et l'Ukraine, en addition aux plus de 300 destinations déjà disponibles sur le site Ryanair.com, le premier site web de voyage au monde, qui reçoit chaque mois plus de 50 millions de visiteurs uniques.

Ce partenariat entre dans le cadre des dernières améliorations de notre programme 'Always Getting Better alors que nous poursuivons notre évolution pour devenir le 'Amazon du voyage'. Ryanair propose 53 lignes vers et depuis Malte, et nos clients peuvent désormais profiter d'encore plus de lignes, faisant de Ryanair.com le choix idéal pour les familles, les voyageurs et les clients professionnels.

Pour célébrer, nous mettons en vente des sièges à partir de 14,99 € pour voyager de septembre à octobre 2018, disponibles à la réservation avant le jeudi 23 août à minuit. Étant donné que ces tarifs bas incroyables seront rapidement happés, nous enjoignons les clients à se connecter sur www.ryanair.com afin d'en profiter au plus vite.'

Le président d'Air Malta, le Dr Charles Mangion, a déclaré :

'Il s'agit d'un accord historique dans le cadre duquel les deux compagnies coopèrent au profit de leurs clients mutuels. Au cours de l'année écoulée, Air Malta a réalisé des améliorations significatives non seulement pour élargir son réseau de lignes avec plus de fréquences et de destinations, mais aussi pour modifier son produit en termes de structure tarifaire et de service à bord. Cet accord aidera également Air Malta à accroître sa visibilité sur les marchés étrangers et à tirer parti de nouvelles sources de revenus. Nous sommes impatients de poursuivre la coopération entre les deux compagnies aériennes au profit de nos clients'.

Dr Konrad Mizzi, Ministre du tourisme de Malte a déclaré :

'Cette initiative stratégique est un développement important qui donnera à Air Malta l'accès à un nouveau canal de vente. Ce partenariat permettra d'accélérer la stratégie de croissance et les ambitions d'Air Malta.'