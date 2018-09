Ryanair : Le Trafic De Ryanair En Août Augmente De 9% À 13.8m De Clients

Le Trafic De Lauda À 0.5m De Clients Inclus Pour La Première Fois

Ryanair, la première compagnie aérienne en Europe, a publié aujourd'hui (4 sept.) les statistiques de trafic pour le mois d'août comme suit :

Le trafic total a augmenté de 9% à 13.8 millions de clients avec un taux de remplissage à 97%

Le trafic de Ryanair a augmenté de 5% à 13.3 millions de client avec un taux de remplissage à 97%

Le trafic de Lauda était de 0.5 million de clients avec un taux de remplissage à 92%

Les grèves et pénuries de personnel des contrôleurs du trafic aérien (CTA) et une grève des pilotes (10 Août) ont causé l'annulation de près de 550 vols en août contre 27 en août 2017

AOÛT 17 AOÛT 18 Variation Clients 12.7M (97%) 13.3M (97%) +5% Lauda - - 0.5M (92%) - Total 12.7M (97%) 13.8M (97%) +9%

Kenny Jacobs de Ryanair a déclaré :

'Le trafic de Ryanair (qui inclus pour la première fois le trafic de Lauda) a augmenté de 9% en août pour atteindre 13.8 millions de clients, tandis que notre taux de remplissage est resté fort à 97% grâce aux tarifs bas.

Malheureusement, plus de 100,000 clients Ryanair ont vu leurs vols annulés en août à cause des pénuries de personnel à répétition du contrôle du trafic aérien (CTA) au Royaume-Uni, en Allemagne et en France, ainsi qu'une journée de grève des pilotes. Ryanair, conjointement avec d'autres compagnies aériennes européennes, demande une action urgente de la part de la Commission européenne et des gouvernements européens afin de corriger ces pénuries de personnel qui perturbent les projets de voyages de millions de clients européens cet été. '