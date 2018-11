Ryanair : Le Trafic De Ryanair En Octobre Augmente De 11% À 13.1m De Clients, Incluant – Le Trafic De Lauda À 0.5m De Clients

Ryanair, la première compagnie aérienne en Europe, a publié aujourd'hui (05 nov.) les statistiques de trafic pour le mois d'octobre comme suit :

- Le trafic total a augmenté de 11% à 13.1 millions de clients avec un taux de remplissage à 96%

- Le trafic de Ryanair a augmenté de 7% à 12.6 millions de client avec un taux de remplissage à 96%

- Le trafic de Lauda était de 0.5 million de clients avec un taux de remplissage à 89%

OCTOBRE 2017 2018 Croissance Ryanair 11.8m 12.6m +7% Lauda - - 0.5m - Total 11.8m 13.1m +11%

Kenny Jacobs de Ryanair a déclaré :

« Le trafic de Ryanair (qui inclus le trafic de Lauda) a augmenté de 11% en octobre pour atteindre 13.1 millions de clients, grâce aux tarifs bas et au succès continu du programme de vols d'été de Lauda.

En octobre, nous avons dû annuler un peu plus de 300 vols à cause d'une grève de cinq jours sur l'aéroport de Bruxelles-Zaventem, de conditions météorologiques défavorables (tempêtes hivernales) et de la pénurie persistante de personnel ATC au Royaume-Uni, en Allemagne et en France. Nous avons opéré plus de 71 400 vols réguliers avec plus de 80% de ces vols arrivant à l'heure, tandis que Ryanair continue d'offrir les tarifs les plus bas, avec la meilleure ponctualité parmi les principales compagnies aériennes de l'UE. »