Ryanair : Le Trafic De Ryanair En Septembre Augmente De 11% À 13.1m De Clients

Incluant Le Trafic De Lauda À 0.5m De Clients

Ryanair, la première compagnie aérienne en Europe, a publié aujourd'hui (2 oct.) les statistiques de trafic pour le mois de septembre comme suit :

- Le trafic total a augmenté de 11% à 13.1 millions de clients avec un taux de remplissage à 97%

- Le trafic de Ryanair a augmenté de 6% à 12.6 millions de client avec un taux de remplissage à 97%

- Le trafic de Lauda était de 0.5 million de clients avec un taux de remplissage à 93%

- Deux jours de grèves inutiles des pilotes et personnels de cabine (les 12 & 28 septembre) ont causé l'annulation de plus de 400 vols en septembre.

SEPTEMBRE 2017 Clients (T.R.) 2018 Clients (T.R.) Croissance Ryanair 11.8M(97%) 12.6M (97%) +6% Lauda - - 0.5M (93%) - Total 11.8M(97%) 13.1M (97%) +11%

Kenny Jacobs de Ryanair a déclaré :

'Le trafic de Ryanair (qui inclus le trafic de Lauda) a augmenté de 11% en septembre pour atteindre 13.1 millions de clients, tandis que notre taux de remplissage est resté fort à 97% grâce aux tarifs bas.

Malheureusement, plus de 400 vols ont été annulés en septembre à cause de deux jours de grève inutile des pilotes et des membres d'équipage dans cinq pays, et des pénuries répétées de contrôleurs aériens au Royaume-Uni, en Allemagne et en France.

Durant tout le mois de septembre, alors que nous avons annulé un peu plus de 400 vols, nous avons effectué plus de 68 000 vols réguliers, dont plus de 80% à l'heure, Ryanair continuant à offrir les tarifs les plus bas, avec la meilleure ponctualité parmi les compagnies aériennes européennes.'