Ryanair : Les Clients Économisent Déjà Plus De 0.5m En Passant Au Bagage Enregistré De 10kg À Tarif Bas

Ryanair a annoncé aujourd'hui (11 septembre) que plus de 50% des clients avec bagage enregistré sont passés à la nouvelle franchise de bagage enregistré moins cher à 8€ x 10kg (au lieu de la franchise à 25€ x 20kg), représentant une économie de plus d'un demi-million d'euros pour les clients Ryanair depuis que sa nouvelle politique de bagage cabine a été mise en place le 1er septembre, pour voyager le/à partir du 1er novembre.

La nouvelle politique de Ryanair a permis de réduire les frais de bagages enregistrés en proposant un bagage moins cher à 8 €/₤ x 10 kg (actuellement à 25€/₤ x 20 kg). Cette nouvelle politique bagage supprime le 2ème bagage gratuit à déposer en porte d'embarquement (qui a causé des retards de vol cet été) à partir du 1er novembre prochain, comme suit :

- Les clients avec embarquement prioritaire peuvent continuer d'apporter 2 bagages à main gratuits (1 sac de 10 kg et 1 petit sac).

- Les clients non prioritaires ne peuvent apporter qu'un (petit) bagage à main gratuit à partir du 1er novembre.

- Si des clients non prioritaires souhaitent apporter un 2ème sac (à roulettes) plus grand, ils peuvent acheter un bagage enregistré de 10 kg à un coût inférieur à 8 € au moment de la réservation (actuellement, un sac de 20 kg coûte 25 €). Ce sac à roulettes de 10 kg doit être enregistré au guichet de l'aéroport.

- Tous les clients munis de bagages enregistrés peuvent désormais passer du sac de 25 € x 20 kg au bagage moins cher de 8 € x 10 kg.

Kenny Jacobs de Ryanair a déclaré :

'Depuis le 1 er septembre, les clients de Ryanair ont déjà économisé plus d'un demi-million d'euros en passant de notre bagage enregistré à 25 € x 20 kg à notre nouvelle option de bagage à 8 € x 10 kg, désormais disponible pour les vols à partir du 1er novembre. Ce nouveau bagage moins cher de 8 € x 10 kg signifie que les revenus tirés des bagages enregistrés vont probablement baisser, car nous offrons plus d'économies aux clients de Ryanair. Jusqu'à 50% des clients continueront à apporter deux bagages de cabine gratuits lorsqu'ils voyagent en embarquement prioritaire et cette nouvelle politique accélérera l'embarquement et réduira les retards de vol.'