Ryanair : Ouvre 2 Nouvelles Bases Françaises À Bordeaux & Marseille

4 Nouveaux Appareils Pour La France, Investissement De $400m

Ryanair, la première compagnie aérienne européenne, a annoncé aujourd'hui (27 septembre) une expansion significative en France, avec le lancement de 2 nouvelles bases à Bordeaux et à Marseille dans le cadre de son programme été 2019, avec 2 nouveaux avions pour chaque aéroport (investissement total de 400 millions de dollars) et 27 nouvelles lignes (reliant 12 pays), qui livreront un total de 3,5 millions de clients par an. à travers les deux aéroports.

La nouvelle base de Ryanair à Bordeaux livrera :

- 2 avions basés (investissement de 200 millions de dollars)

- 16 nouvelles lignes : Bari (2 hebdos), Cologne Bonn (3), Copenhague (3), Dublin (2), Fès (2), Cracovie (2), Manchester (2), Marrakech (2), Marseille (quotidien), Mykonos (1), Nantes (4), Naples (2), Ouarzazate (2), Tanger (2), Valence (2) et Venise Trévise (3)

- 24 lignes pour l'été 2019

- 70 vols hebdomadaires

- 1,1 million de clients p.a. (+ 124%)

- 60 nouveaux emplois Ryanair

- 825 * emplois «sur site» p.a.

La nouvelle base de Ryanair à Marseille livrera :

- 2 avions basés (investissement de 200$ millions)

- 11 nouvelles lignes : Agadir (2 vols hebdos), Alicante (2), Bologne (3), Bordeaux (quotidiens), Bucarest (2 hebdos), Budapest (2), Manchester (2), Naples (2), Ouarzazate (2), Prague (2) et Varsovie (2)

- 40 lignes pour l'été 2019

- 150 vols hebdomadaires

- 2,4 millions de clients p.a. (+ 26%)

- 60 nouveaux emplois Ryanair

- 1,800 * emplois sur site p.a.

Les consommateurs et les visiteurs francais peuvent désormais réserver leurs vols jusqu'en octobre 2019 aux tarifs les plus bas pour l'été 2019. Pour célébrer le lancement de ses nouvelle bases à Bordeaux et à Marseillais, Ryanair met des sièges en vente à partir de seulement 24.99€ pour voyager en avril et disponibles à la réservation jusqu'à lundi minuit (1 oct.) uniquement sur le site Ryanair.com.

In Bordeaux, Ryanair's Chief Commercial Officer, David O'Brien said:

'Nous sommes ravis d'ouvrir deux nouvelles bases françaises à Bordeaux et à Marseille, alors que nous basons 4 avions et investissons 400 millions de dollars dans les aéroports. Notre croissance générera 1,1 million de clients p.a. à l'aéroport de Bordeaux et 2,4 millions de clients à Marseille Aiport, tout en créant 120 emplois Ryanair sur les deux bases et en soutenant plus de 2 500 * emplois auxiliaires dans les régions.

Pour célébrer, nous mettons des sièges en vente sur ces nouvelles lignes à partir de 24,99 € pour voyager en avril 2019. Cette offre est disponible à la réservation jusqu'à lundi minuit (1er Oct). Étant donné que ces tarifs bas incroyables seront happés rapidement, nous enjoignons les clients à se connecter sur www.ryanair.com afin d'en profiter au plus vite.'

Pascal Personne, Président du directoire de la SA Aéroport de Bordeaux-Mérignac, a déclaré :

'La décision de Ryanair de baser deux avions à l'Aéroport de Bordeaux est une excellente nouvelle pour l'aéroport et pour notre territoire. Cette nouvelle base représente sans conteste un gain d'attractivité pour la Nouvelle Aquitaine et doit être l'occasion de développer un grand nombre de nouvelles destinations. Nous collaborons activement avec Ryanair depuis 2009 qui passe de 9 à 26 destinations avec cette annonce. Au-delà de cette offre, nous pensons que le potentiel de développement de Ryanair avec la puissance commerciale que nous lui connaissons, est très important pour Bordeaux et est le signe d'un engagement qui s'inscrit sur le long terme.'

Philippe Bernand, Président du directoire de l'Aéroport Marseille Provence a déclaré :

'Nous sommes très heureux de la décision de Ryanair d'accélérer son développement à Marseille en ouvrant une nouvelle base et en proposant 11 nouvelles destinations. C'est un partenaire essentiel et historique de notre aéroport, et plus généralement de notre territoire, d'un point de vue touristique et économique. '