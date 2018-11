Ryanair : Promotion Ryanair «Black Friday» Jusqu’à 25% De Réduction Sur 1 Million De Sièges

Ryanair, la compagnie aérienne n°1 en Europe, a lancé aujourd'hui (23 novembre) sa vente « Black Friday » avec une réduction de 25% sur plus d'un million de sièges, permettant aux clients de réserver une escapade du Nouvel An ou une semaine de relaxation aux meilleurs tarifs.

Cette vente exceptionnelle de sièges, qui marque le cinquième jour de la « Cyber Week » organisée par Ryanair, est disponible pour des voyages de janvier à avril et doit être réservée au plus tard à minuit ce vendredi (24h00).

La plus grosse vente jamais organisée par Ryanair au cours de la « Cyber ​​Week » offre 8 jours de promotions exceptionnelles. Gardez un œil sur Ryanair.com et son application pour connaître les dernières offres quotidiennes de la « Cyber ​​Week », où les tarifs les plus bas en Europe baissent de plus en plus.

Robin Kiely de Ryanair a déclaré :

« 'Black Friday' est enfin arrivé, le cinquième jour de notre semaine de promotion« Cyber ​​Week ». Nous avons aujourd'hui jusqu'à 25% de réduction sur plus d'un million de sièges pour des voyages entre janvier et avril, qui doivent être réservés avant minuit ce soir (vendredi à 24h00).

Sur le site Web Ryanair.com, nous proposons 8 jours d'offres incroyables permettant aux clients de réserver les tarifs les plus bas d'Europe et ainsi faire des économies encore plus importantes.

Bos clients bénéficieront également d'une réduction de 70% sur toutes les voitures de location réservées cette semaine, leur assurant encore plus d'économies. »