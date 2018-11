Ryanair : Quatrième Jour De Vente Ryanair « Cyber Week » Jusqu’à 20% De Reduction Sur Les Vols Vers L’allemagne

Ryanair, la compagnie aérienne n°1 en Europe, a lancé aujourd'hui (22 novembre) une vente massive offrant jusqu'à 20% de réduction sur plus de 100 000 sièges vers l'Allemagne.

Cette vente exceptionnelle de sièges marque le quatrième jour de la « Cyber week » de Ryanair. Elle est disponible pour des voyages de décembre à avril et doit être réservée avant minuit ce soir (jeudi à 24h00).

Les clients doivent garder un œil sur Ryanair.com pour les dernières offres quotidiennes de la « Cyber ​​Week » - où les tarifs les plus bas d'Europe sont sur le point de baisser encore.

Robin Kiely de Ryanair a déclaré :

« Nous en sommes au quatrième jour de notre vente massive 'Cyber Week' et nous offrons jusqu'à 20% de réduction sur plus de 100 000 sièges vers l'Allemagne, pour des voyages de décembre à avril, qui ne sont disponibles que jusqu'à minuit ce soir, offrant ainsi aux clients la possibilité de dire 'Guten Tag Deutschland !' aux tarifs les plus bas.

Sur le site Web Ryanair.com, nous proposons 8 jours de promotions incroyables offrant aux clients les tarifs les plus bas d'Europe et des économies encore plus importantes. Les clients doivent garder un œil sur Ryanair.com pour connaître les dernières offres quotidiennes - où les tarifs les plus bas d'Europe sont sur le point de baisser encore.

Nos clients bénéficieront également d'une réduction de 70% sur toutes les voitures de location réservées cette semaine, ce qui leur assurera encore plus de petits prix. »