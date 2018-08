Ryanair : Reconnait Le Syndicat Forsa Pour Le Personnel Navigant Basé En Irlande

Plus De 65% Du Personnel Navigant Ryanair Maintenant Couvert Par Les Accords De Reconnaissance Syndicale

Ryanair a annoncé aujourd'hui (30 août) la signature de son quatrième accord de reconnaissance de syndicat pour le personnel navigant avec Forsa, qui sera l'organisme représentatif pour le personnel de cabine directement employé par Ryanair en Irlande.

Ryanair est impatiente de travailler avec Forsa et le conseil d'entreprise élu de Ryanair (pour le personnel navigant) pour conclure une convention collective de travail anticipée pour le personnel de cabine directement employé par Ryanair en Irlande. Cet accord fait suite aux contrats de reconnaissance syndicale pour le personnel navigant avec les syndicats italiens ANPAC, ANPAV et Fit-Cisl, le syndicat UNITE au Royaume-Uni et le syndicat Ver.di en Allemagne.

Eddie Wilson, Chef du Personnel de Ryanair, a déclaré :

« Nous sommes ravis de signer cet accord de reconnaissance des équipages de cabine avec Forsa en Irlande. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec Forsa et leur conseil d'entreprise afin de répondre aux préoccupations de notre personnel de cabine basé en Irlande. Ceci est un autre signe des progrès que Ryanair accomplit avec les syndicats depuis notre décision de décembre 2017 de reconnaître les syndicats. Plus de 65% de notre personnel de cabine est désormais couvert par des accords de reconnaissance et nous espérons signer d'autres accords dans les semaines à venir.