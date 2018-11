Ryanair : Record De Visites Sur Le Site Web Pour La ‘Cyber Week’ De Ryanair Vente Prolongée Avec Jusqu’à 30 De Réduction Sur Des Vols Aller-Retour

Ryanair, la première compagnie aérienne en Europe, a annoncé aujourd'hui (27 novembre) un nombre record de visites et de réservations sur son site web lors de sa vente 'Cyber ​​Week', qui proposait à ses clients 8 jours consécutifs d'offres exceptionnelles sur Ryanair.com, avec au total plus de 25 millions de visites sur le site web - plus de trafic que Marks & Spencer en reçoit en un mois et plus que l'Inter Milan et le Paris Saint-Germain en un an.

Le mardi 20 novembre est le jour qui a enregistré le plus de visites et de réservations de tous les temps - battant le précédent record du même jour l'année dernière - avec plus de 5,5 millions de visites sur le site Ryanair.com.

Ryanair a célébré ses réservations record en prolongeant sa vente 'Cyber ​​Week', avec jusqu'à 30€ de réduction sur les vols aller-retour sur son réseau européen, pour voyager de janvier à mai, pour réservation avant minuit ce soir (24 heures - mardi).

Kenny Jacobs de Ryanair a déclaré :

'Nous sommes heureux d'annoncer ce record de visites lors de notre vente 'Cyber ​​Week' d'une semaine, avec plus de 25 millions de visites au total. Mardi dernier a été notre journée la plus chargée en termes de réservations avec plus de 5,5 millions de visites sur le site Ryanair.com, soit l'équivalent de la population totale de la Norvège.

Ces visites et réservations records reflètent une demande continue pour nos tarifs bas et un choix encore plus grand de destinations proposées. Afin de célébrer ce record, nous avons prolongé notre 'Cyber ​​Week' avec jusqu'à 30 € de réduction sur les vols aller-retour sur notre réseau européen.

C'est votre dernière chance de profiter des offres de la 'Cyber ​​Week', car ces tarifs incroyablement bas doivent être réservés avant minuit ce soir. Les clients doivent donc se connecter au site Web Ryanair.com afin d'en profiter au plus vite.'