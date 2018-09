Ryanair : Rejette Les Fausses Declarations De Syndicats Parlant De « Chaos »

Ryanair a rejeté aujourd'hui (13 septembre) les fausses déclarations faites par le syndicat belge CNE, selon lesquelles une grève de sa petite minorité de personnel navigant le 28 septembre provoquerait un « chaos des voyages ».

Ryanair a souligné son expérience lors de précédentes grèves parmi lesquels cinq jours de grève par moins de 25% de ses pilotes irlandais cet été, et Ryanair a complété 280 de ses 300 vols depuis/vers l'Irlande, car plus de 75% ses pilotes irlandais ont continué à travailler normalement. Au total, Ryanair a opéré hier plus de 2,200 vols et transporté plus de 380,000 clients sans aucun « chaos ».

Hier en Allemagne, malgré une grève des pilotes et du personnel de cabine, plus de 70% des pilotes et équipages Ryanair basés en Allemagne se sont présentés au travail et Ryanair a effectué plus de 250 vols quotidiens programmés, car 150 vols avaient été annulés mardi 11 et un petit groupe de passagers concernés ont été transféré et/ou remboursé.

Ryanair s'attend à ce que, même s'il y ait une autre grève limitée du personnel de cabine le 28 septembre, la grande majorité de son personnel de cabine à travers l'Europe travaillera normalement. Elle s'attend également à ce qu'une grande majorité de son personnel de cabine en Espagne, en Italie, en Belgique, aux Pays-Bas et au Portugal travaillent également normalement, comme lors des précédentes grèves. Il n'y aura donc pas de « chaos des voyages » ou de « perturbations généralisées ».

Kenny Jacobs de Ryanair a déclaré :

« Les fausses déclarations répétées de ces syndicats au sujet du « chaos des voyages » se sont révélées sans fondement. Bien que nous regrettions les actions de grève limitées qui ont eu lieu cet été, nous avons dans tous les cas judicieusement annulé par anticipation un petit nombre de nos 2,500 vols quotidiens afin de minimiser les perturbations et les désagréments causés aux clients.

Nous nous opposons à ces gros titres de presse inexacts et imprécis qui se réfèrent à tort au « chaos des voyage », en dépit du fait que pendant les sept jours de grève partielle d'une petite minorité de nos pilotes et membres d'équipage, il y a eu très peu de perturbations et absolument pas de 'chaos'.

S'il y a une autre grève infructueuse du personnel de bord le 28 septembre prochain, comme nous l'avons démontré hier en Allemagne, Ryanair informera les clients d'un petit nombre d'annulations de vols et la grande majorité des vols et services de Ryanair seront effectués de manière habituelle, et nous transporterons la grande majorité des 400,000 passagers qui seront avec nous ce jour-là ».