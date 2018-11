Ryanair : Signe Un Accord Avec Le Syndicat De Pnc Ver.Di (Allemagne)

Équipages De Cabine Italiens - Énorme Majorité (88%) En Faveur D'une Convention Collective De Travail

Accords De Reconnaissance Avec Les Syndicats De Pnc En Grece Et En Suède

Ryanair a confirmé aujourd'hui (8 novembre) avoir signé un cadre de convention collective de travail et un plan social avec Ver.di, le syndicat allemand des équipages de cabine, afin de couvrir l'ensemble du personnel de cabine allemand de Ryanair. Cet accord (qui est désormais soumis au vote des équipages) confirme l'application du droit du travail allemand au personnel de cabine de Ryanair, incluant des hausses de salaires et autres avantages pour tout le personnel navigant de Ryanair en Allemagne au cours des deux prochaines années.

Ryanair a également confirmé que son personnel navigant italien avait voté massivement (88%) en faveur de la convention collective de travail récemment signée entre Ryanair et les trois principaux syndicats d'équipage de cabine FIT CISL, ANPAC et ANPAV. Cette convention, qui prévoit des améliorations en matière de rémunération et d'autres avantages, s'appliquera désormais à l'ensemble du personnel navigant de Ryanair en Italie au cours des trois prochaines années.

La semaine dernière, Ryanair a également signé de nouveaux accords de reconnaissance avec des syndicats d'équipages de cabine en Grèce (RACU) et en Suède (UNIONEN). Ryanair travaillera désormais avec ces syndicats sur des conventions collectives à long terme pour couvrir le personnel de cabine en Grèce et en Suède.

Eddie Wilson, Directeur du personnel de Ryanair, a déclaré :

« Nous sommes ravis de signer cet accord avec Ver.di, qui entraînera des améliorations sur le plan de la rémunération et d'autres avantages pour notre personnel de cabine basé en Allemagne, sous réserve de son vote en faveur de cet accord la semaine prochaine. Cela fait suite à un vote très positif en faveur d'une convention collective de travail en Italie et à des accords de reconnaissance du personnel de cabine en Grèce et en Suède.

Ces jalons constituent autant de signes tangibles du progrès substantiel fait par Ryanair dans la conclusion d'accords avec nos employés et leurs syndicats dans de nombreux pays de l'UE. »