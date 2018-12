Ryanair : Transportera Plus De 10m De Clients Pour Noël

Les Canaries, La Bulgarie, La Slovaquie Et ​​La Pologne Parmi Les Destinations Les Plus Populaires

Ryanair, la première compagnie aérienne en Europe, a annoncé aujourd'hui (11 décembre) qu'elle transportera plus de 10 millions de clients à Noël (du 11 décembre au 8 janvier), battant de 5% le record de Noël de l'année dernière. Le samedi 22 décembre sera probablement le jour le plus chargé pour la compagnie aérienne avec près de 400,000 clients voyageant sur près de 2,100 vols, tandis que le dernier vol atterrira à 17h55 la veille de Noël, sans vol le jour de Noël (le seul jour de l'année où Ryanair n'opère pas) ​​avant la reprise du service le 26 décembre.

Ryanair a confirmé que ses lignes les plus populaires pour les 'vols retour à la maison pour Noël' incluent la Bulgarie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie, tandis qu'un nombre record de vols décollera vers les îles Canaries pour un Noël au soleil. Les réservations sur les lignes de sports d'hiver telles que l'Autriche, l'Italie et la Suisse sont également nombreuses pour Noël et le nouvel an.

Ryanair a également encouragé ceux qui n'avaient pas encore acheté de cadeaux à acheter un bon cadeau de Noël Ryanair, actuellement en vente sur le site Ryanair.com, permettant ainsi aux clients d'offrir en cadeau à leurs proches un voyage et le choix parmi plus de 220 Ryanair destinations.

Robin Kiely de Ryanair a déclaré

'Nous sommes ravis de transporter plus de 10 millions de passagers pour cette saison de Noël, à la fois de retour chez eux avec leur famille et leurs amis, et pour des vacances d'hiver au soleil et vers des destinations ski en Europe. Et n'oubliez pas, les bons cadeaux de Noël de Ryanair sont le cadeau de Noël idéal, offrant à vos proches la possibilité de réserver un voyage inoubliable vers l'une de nos 220 destinations aux tarifs les plus bas. Les bons cadeaux sont disponibles à partir de 25 €/25 £ et sont valables pour voyager sur notre réseau des lignes en expansion constante. Par conséquent, connectez-vous sur Ryanair.com dès aujourd'hui pour offrir un voyage en cadeau pour les fêtes de fin d'année. '