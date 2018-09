Ryanair maintient des avions à Dublin après un accord avec les pilotes

Londres (awp/afp) - La compagnie aérienne à bas coûts Ryanair a annoncé vendredi avoir décidé de maintenir à Dublin six avions qu'elle voulait transférer en Pologne, à la suite d'un accord conclu avec ses pilotes irlandais pour mettre fin à un mouvement de grève.

"Le conseil d'administration de Ryanair (...) a décidé de rétablir six avions basés à Dublin qui devaient être transférés en Pologne en novembre pour la période hivernale 2018", a indiqué le groupe dans un communiqué.

"Cette décision a été prise pour répondre favorablement à l'accord de médiation (...) ayant mis fin" à cinq jours de grève en juillet et août, a-t-il ajouté.

Ryanair avait décidé en juillet de transférer six avions vers la Pologne en représailles des jours de grève subis en Irlande, une réduction de 20% de sa flotte à Dublin qui menaçait 300 emplois en Irlande.

Mais la compagnie a reconsidéré sa décision après la validation par les pilotes irlandais, mercredi, d'un accord conclu le 23 août entre Ryanair et le syndicat Forsa, mettant ainsi fin au conflit social.

Ryanair avait entamé en décembre 2017 un virage à 180 degrés en débutant un processus de dialogue avec les syndicats qu'elle refusait catégoriquement jusque-là.

"Le conseil d'administration et la direction de Ryanair s'engagent pour la reconnaissance des syndicats, et travaillant de manière constructive avec nos membres du personnel et leurs syndicats pour répondre à leurs préoccupations, tant que cela ne remet pas en cause le modèle à bas coûts de Ryanair ou notre capacité à offrir des prix bas à nos clients", a commenté Eddie Wilson, le chef du personnel, dans un communiqué.

Pour autant, Ryanair n'est pas sortie d'affaire dans d'autres pays européens, où les représentants du personnel demandent que chaque employé dispose d'un contrat de travail stable basé sur la loi de son pays de résidence.

afp/al