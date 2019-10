Agenda : bilan positif la semaine dernière... aux Etats-Unis !

Un premier bilan est disponible après la salve initiale de publication d’entreprises américaines. Environ 15% des pensionnaires du S&P500 ont présenté leurs chiffres et FactSet a pu déterminer que 84% des sociétés ont dépassé les attentes de bénéfice par action (ce qui dépasse la moyenne 5 ans), quoique dans des proportions plus ténues (+2,6%) que d’habitude. 64% de ces mêmes sociétés ont publié au-dessus des attentes de chiffres d’affaires, ce qui dépasse là aussi la moyenne 5 ans. Au niveau sectoriel, la Santé et la Finance alimente les dépassements et l’Energie les déceptions. En données brutes, on soulignera toutefois que les résultats sont inférieurs de 4,7%, en moyenne, à ceux du T3 2018.

La qualité des résultats du S&P500 au T3 par secteur (Source FactSet)

Ce bilan concerne malheureusement les entreprises américaines seulement. En France, la fournée de la semaine précédente est nettement moins favorable avec des avertissements en provenance de Thales, Danone et Renault vendredi, pour ne citer qu’elles. Les jours qui viennent seront cruciaux pour la cote parisienne, avec une grosse trentaine d’entreprises du SBF120 sur l’agenda, comme le montre l’illustration qui suit :