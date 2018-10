Analyse-Actions-Après neuf ans de vaches grasses, l'heure des vaches maigres ?

par Jamie McGeever

PARIS, 30 octobre (Reuters) - Le marché haussier à Wall Street qui dure depuis neuf ans déjà pourrait bien connaître ses derniers feux, soulevant des craintes de basculement dans une phase durablement baissière alors que des pans entiers de l'univers boursier mondial ont déjà plongé d'au moins 20%.

Si une chute prolongée des marchés actions se propage à l'économie mondiale à travers une détérioration du climat des affaires et une réduction des dépenses et des investissements des entreprises, un ralentissement plus marqué de la croissance mondiale voire une récession pointent potentiellement à l'horizon.

Les investisseurs commencent à réaliser qu'un point de retournement est proche. Une enquête de la banque d'investissement Morgan Stanley auprès de plus de 100 gérants de portefeuille et responsables des investissements de société de gestion montre que 80% d'entre eux sont prudents voire baissiers et seulement 20% optimistes ou haussiers.

L'enquête dénote un "changement de sentiment" contrairement à la correction de février lorsqu'une soudaine poussée de la volatilité s'était traduite par une chute de 12% de Wall Street.

A l'époque, les investisseurs achetaient les replis, désormais ils vendent les rebonds.

"Il devient clair après le retour des investisseurs et les mouvements de marchés que le sentiment de marché a pris une orientation baissière", relève Morgan Stanley.

BlackRock souligne que la corrélation entre la performance des indices boursiers et la croissance des résultats des entreprises s'est rompue à l'échelle mondiale avant même le ralentissement largement attendu de la croissance des profits l'année prochaine.

Les analystes de Goldman Sachs ont relevé la semaine dernière que le S&P 500 avait enregistré 13 séances de baisse en trois semaines pour la première fois depuis 1990. L'ampleur de la baisse n'est pas comparable à celle de l'éclatement de la bulle internet ou de la crise financière de 2008 mais la fréquence des reculs est "spectaculaire" et devrait alerter.

MARGES DE MANOEUVRE REDUITES

La relance budgétaire mise en oeuvre par le président américain Donald Trump après son élection à la Maison blanche a soutenu l'activité cette année mais ses effets vont s'estomper.

La croissance américaine à 3,5% en rythme annuel actuellement va probablement ralentir à 2% d'ici la fin de l'année prochaine, selon le Bipartisan Policy center.

Les besoins de financement de l'Etat fédéral avec un déficit budgétaire de 779 milliards de dollars cette année, le plus élevé depuis 2012, et près de 1.000 milliards attendus l'année prochaine, poussent les taux longs à la hausse.

L'Etat fédéral va émette 1.340 milliards de dollars de dettes cette année, deux fois plus qu'en 2017, au moment même où la Réserve fédérale réduit la taille de son bilan.

Les marges de manoeuvre pour soutenir la croissance dans le reste du monde sont aussi limitées et sans que cela implique nécessairement le basculement dans un marché baissier; ça rend de plus en plus problématique les achats sur des replis.

Les facteurs d'incertitude se sont aussi multipliés, des risques d'escalade dans les tensions commerciales entre Pékin et Washington au ralentissement de l'économie chinoise qui en découle en passant par les incertitudes sur le Brexit et l'affrontement entre Rome et ses partenaires européens au moment où la Banque centrale européenne (BCE) a annoncé la normalisation de sa politique monétaire.

Dans ces conditions, les analystes de Barclays prévoient un ralentissement de la croissance des profits des entreprises américaines à moins de 10% l'année prochaine contre plus de 20% cette année et préviennent qu'une véritable guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine l'amputerait de 3% supplémentaires.

(Marc Joanny pour le service français, édité par Wilfird Exbrayat)