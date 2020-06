Depuis fin mai, l'indice S&P 500 est en hausse d'environ 4% en quelques semaines. Cependant, une fois libellé en EURO, la performance de l'indice devient…nulle ou presque !

Ainsi, le mouvement de hausse dernièrement observé au-dessus des 3000 points correspond simplement à l’évolution de la paire de devises EURO/USD, plus précisément à l’affaiblissement de la devise américaine.

Ceci à des implications importantes : si une entreprise européenne a fait des affaires aux USA sans couvrir son risque de change au cours de la période en question (30 derniers jours), elle a perdu environ 4 points de marge.

Si un Européen a converti des euros pour investir aux USA ces 30 derniers jours, qu’il solde ses positions gagnantes sur le S&P 500 et change à nouveau ses USD en EURO il n'a pas gagné d'argent non plus.

Cette hausse du S&P 500 s'explique par la faiblesse du dollar, PAS par la levée des confinements de par le monde, PAS par les données économiques américaines meilleures que prévu, PAS par l'expansion du bilan de la Fed, PAS par les infections Covid en recul, PAS par la couverture des shorts des Hedge Funds, mais encore une fois juste par la faiblesse de la devise américaine relativement à l’euro !

Nous avons tous tendance à évaluer la performance de nos investissements à l’aune de la devise que nous utilisons dans notre vie quotidienne, alors qu’il faudrait à minima le faire contre un panier de monnaies. En effet, si la valeur d’un actif s’apprécie uniquement dans notre monnaie de référence, cela signifie que ce n’est pas la valeur de l’actif qui augmente, mais bien celle de votre devise qui diminue.