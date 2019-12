Ce que nous enseignent les options pour la fin d'année

Le S&P 500 a subi sa troisième baisse consécutive mardi, portant son repli à près de 2% depuis les records historiques touchés mercredi dernier. La dernière baisse a eu lieu après que le président américain Donald Trump eut laissé entendre qu'un accord commercial avec la Chine pourrait ne pas être conclu avant les élections présidentielles américaines de novembre 2020.

Wall Street devenant moins optimiste à l'égard d'un éventuel accord commercial, les transactions récentes sur options montrent que certains investisseurs se protègent contre un ralentissement. Les investisseurs sont particulièrement sensibles à la faiblesse potentielle de fin d'année après que le dernier mois de 2018 ait été le pire mois de décembre à Wall Street depuis la Grande Dépression.

"Le discours sur le commerce a rapidement été bouleversé par des manchettes négatives sur les tarifs douaniers qui ont suscité une aversion au risque sur les marchés ", a écrit Charlie Ripley, stratégiste principal des investissements chez Allianz Investment Management, dans un courriel. Wall Street a parfois été secouée cette année par des tweets liés au commerce et des commentaires de Trump, mais le marché dans son ensemble a prolongé sa reprise qui dure depuis une décennie, aidé par des taux d'intérêt bas.

Chronologie de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine

Un panier d'actions liées au commerce international a bondi d'environ 21% cette année, légèrement en-deçà de la hausse de 23% affichée par le S&P 500, ce qui reflète l'optimisme prudent des investisseurs quant à la conclusion d'une transaction.

L'évolution d'un panier de valeurs américaines liées au commerce

Les stratèges d'investissement récemment interrogés par Reuters s'attendent en moyenne à ce que les actions américaines augmentent à un rythme modeste en 2020, grâce à la faiblesse des taux d'intérêt, à la stabilité de la croissance mondiale et à une reprise plus favorable que prévu des bénéfices aux États-Unis. Le tableau dépeint par les options d'achat d'actions paraît plus prudent, en particulier pour les contrats qui expirent peu après le 15 décembre, alors que de nouveaux droits de douane américains sur une autre tranche de 300 Mds$ d'importations chinoises devraient entrer en vigueur, notamment sur les téléphones cellulaires, les ordinateurs portables et les jouets.

Contrats ouverts d'options sur l'indice S&P 500 décembre

Contrats ouverts sur l'ETF Trust Options S&P 500 SPDR décembre

Il n'est pas inhabituel de voir un biais en faveur des options défensives dans les options sur indices au sens large. Toutefois, le ratio global des options de vente d'options d'achat de l'indice S&P 500 est presque le plus défensif depuis au moins cinq ans, d'après les données de Trade Alert.

Le positionnement défensif pour la fin de l'année semble provenir d'une combinaison d'inquiétudes au sujet d'un accord commercial qui ne se concrétise pas et d'investisseurs qui protègent leurs gains après la solide performance de Wall Street cette année, a déclaré Randy Frederick, vice-président du trading et des dérivés chez Charles Schwab à Austin.

"Lorsque vous avez augmenté de 25% depuis le début de l'année, vous seriez presque stupide de ne pas mettre une forme de couverture à la baisse ou de ne pas faire quelque chose pour vous protéger, surtout à l'approche de cette date critique", a déclaré Frederick.