Les actions européennes flanchent sur rumeurs de nouvelles tensions commerciales sans que cela altère vraiment les actions américaines qui poursuivent leur progression.

Les semaines se suivent et se ressemblent pour les actions américaines qui restaient bien orientées en cette fin août. Les indices S&P500 et Nasdaq ont atteint leur plus niveau mercredi, aidés en cela par l’accélération des valeurs technologiques (Alphabet et Amazon tout particulièrement, Amazon se rapprochant à grands pas du seuil des 1.000 milliards de capitalisation d’Apple) et un PIB américain au deuxième trimestre réestimé par le BEA à 4.2%. Par ailleurs, les investisseurs se rassuraient au sujet des tensions commerciales avec l’accord survenu entre le Mexique et l’administration Trump, dans l’attente des résultats de la seconde négociation engagée avec le Canada. Malheureusement, le sentiment de marché s’est dégradé en fin de semaine avec une information de Bloomberg (avançant six sources sans les nommer) selon laquelle le Président Trump était prêt à taxer 200 milliards d’importations chinoises si les discussions en cours n’aboutissaient pas avant le 6 septembre. Cette nouvelle a évidemment impacté les actifs les plus risqués et poussé les acteurs de marché vers les devises les plus sûres (dollar et yen). Les actions européennes ont ainsi fini dans le rouge (MSCI EMU -56bps), contrairement aux actions américaines qui ont touché des sommets mercredi, avant de rebaisser un peu les deux derniers jours, concluant cependant la semaine avec des performances positives (S&P500 up +93bps, Russell 2000 +87bps). Les taux de rendement des emprunts d’Etat allemands at américians sont restés quasiment stables sur la semaine.

Find the full report here: https://www.trackinsight.com/weekly-flow-report/2018-08-31/global