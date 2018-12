No Comment

Quels secteurs ont produit le CO2 émis en 2017 ? (Source ING – Cliquer pour agrandir)

Quels seront les grands secteurs consommateurs d'énergie en 2050 dans un scénario technologique porteur (Source ING – Cliquer pour agrandir)

Quel mix-énergie en 2050 dans un scénario où la technologie favorise une migration rapide vers les renouvelables (Source ING – Cliquer pour agrandir)

I am glad that my friend @EmmanuelMacron and the protestors in Paris have agreed with the conclusion I reached two years ago. The Paris Agreement is fatally flawed because it raises the price of energy for responsible countries while whitewashing some of the worst polluters....