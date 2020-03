Résumé des principales informations économiques du mardi 17 mars 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

CONJONCTURE: L'économie suisse risque de faire les frais de la pandémie de coronavirus et devrait chuter en récession en première partie d'année avant de rebondir par la suite. Grâce aux différentes mesures de soutien, les répercussions sur l'emploi devraient être limitées. Dans leur scénario de base, les spécialistes de l'institut conjoncturel KOF s'attendent à un repli du produit intérieur brut (PIB) au premier et deuxième trimestres, ont-ils indiqué dans un communiqué.

BANQUES: Alors que la crise sanitaire provoquée par le coronavirus fait rage, les banques cantonales romandes veulent pleinement jouer leur rôle de soutien à l'économie. Les PME en difficultés devraient trouver une oreille attentive auprès de ces institutions contrôlées par les cantons et garantes d'un certain service à la collectivité.

TOURISME: Désormais en lutte pour sa survie après les décisions prises par le Conseil fédéral face à l'épidémie de coronavirus, la branche de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme demande des mesures. Celles-ci doivent notamment permettre de surmonter la pénurie de liquidités, des améliorations au niveau de l'indemnisation du chômage partiel. Dans un communiqué mardi, la Fédération suisse du tourisme (FST) demande "l'introduction immédiate d'un fonds pour les cas de rigueur". Forte du soutien de plusieurs associations faîtières de la branche, la FST estime que sans mesures de soutien immédiates de la part du Conseil fédéral et des cantons, le secteur "souffrira des dommages durables et irréversibles".

CORONAVIRUS: Depuis son ouverture mardi matin, Genève Aéroport limite l'accès au terminal aux détenteurs d'un billet valable pour un vol confirmé. Cette mesure de filtrage vise à créer plus d'espace entre les passagers en attente, conformément aux consignes pour lutter contre la propagation du coronavirus. Genève Aéroport a connu une affluence élevée samedi, dimanche et lundi, a indiqué sa porte-parole, confirmant une information de la Tribune de Genève. L'aéroport avait pourtant demandé - via Internet et les réseaux sociaux - aux seuls passagers munis d'un billet pour un vol confirmé de se rendre sur place.

TRANSPORT AÉRIEN: Respect des mesures prises lundi par la Conseil fédéral oblige, Flughafen Zürich a ordonné la fermeture de la plupart des magasins et restaurants situés sur le périmètre de l'aéroport de Zurich et cela jusqu'au 19 avril, au moins. Seuls restent ouverts les pharmacies, les kiosques, ainsi que les points de vente d'aliments et en-cas. Le centre médical de l'aéroport ainsi que les succursales bancaires, tout comme celles de La Poste et des opérateurs de téléphonie restent également ouverts, communique Flughafen Zürich, société en charge de l'exploitation de l'aéroport de Zurich. Les salons des compagnies aériennes et la terrasse des spectateurs sont en revanche aussi fermés.

SERVICES FINANCIERS: Partners Group a enregistré des recettes et un bénéfice meilleurs que prévu en 2019. Le dividende sera aussi plus généreux. Mais les incertitudes liées au coronavirus et la force du franc face à l'euro l'ont dissuadé de se livrer à des perspectives à court terme, pénalisant le titre en Bourse. Le gestionnaire d'actifs zougois a bouclé 2019 avec une masse sous gestion de 94,1 milliards de dollars, en croissance de 13%, d'après un communiqué publié mardi. Il a vu ses recettes croître de 21% à 1,61 milliard de francs suisses. Les commissions liées à la performance se sont élevées à 473 millions de francs suisses (+45%), soit 29% des recettes totales. Cette croissance a surtout été réalisée au second semestre.

LUXE: L'horloger de luxe Rolex ferme ses sites de production de Genève, Bienne et Crissier (Vaud) à compter de ce mardi et jusqu'au vendredi 27 mars, afin de protéger les employés et leurs familles dans le contexte de la pandémie de coronavirus. La marque a pris cette décision "suite aux mesures annoncées hier (lundi) par le Conseil Fédéral pour enrayer la propagation du Coronavirus (COVID-19) en Suisse", a fait savoir une porte-parole de Rolex auprès d'AWP. "Cette date pourra être repoussée en fonction de l'évolution de l'épidémie et des recommandations des autorités", a-t-elle ajouté.

CHIMIE: Si l'ex-directeur général de Lonza a vu son salaire diminuer l'an dernier au regard de 2018, Richard Ridinger a perçu une rémunération supérieure à celle de son successeur, Marc Funk. M. Ridinger avait pourtant déjà quitté le fournisseur bâlois de composants de base pour les industries chimique et pharmaceutique début mars 2019. Selon le rapport annuel de Lonza, Richard Ridinger apparaît comme le membre de la direction de l'entreprise ayant perçu l'an dernier la rémunération la plus élevée. M. Ridinger a ainsi gagné au total 4,75 millions de francs suisses en 2019, contre 5,01 millions douze mois auparavant. Le salaire de base de l'ex-directeur général s'est monté à 1,2 million.

MARCHÉS: Face à la propagation implacable du coronavirus, un mouvement de panique a saisi les Bourses mondiales. Pour l'enrayer, l'hypothèse d'une fermeture pure et simple des marchés financiers commence à être évoquée, même si autorités et opérateurs rejettent pour l'instant cette idée. Aux Etats-Unis, des mesures exceptionnelles ont déjà été mises en place pour tenter de limiter l'affolement, dont les fameux "coupe-circuits". Ce système prévoit que les échanges soient suspendus quinze minutes quand l'indice S&P 500 chute de plus de 7%, le temps pour les investisseurs de reprendre leurs esprits. Il a déjà été utilisé trois fois au cours des six dernières séances.

awp