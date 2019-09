"Soyez haussiers" recommande BAML au vu des flux

PARIS, 6 septembre (Reuters) - Les flux sur les fonds d'investissement collectifs sur la semaine au 4 septembre confirment l'aversion au risque des investisseurs qui atteint un niveau tel que les analystes de Merrill Lynch, dans une étude hebdomadaire publiée vendredi, appellent les investisseurs à se positionner à contre-courant et à être haussier. Ils préviennent que l'or, valeur-refuge par excellence et dont les fonds qui lui sont dédiés affichent des flux nets cumulés au plus haut depuis le précédent pic de janvier 2013, est désormais vulnérable à un retour de l'appétit pour le risque. Sur la semaine sous revue, les fonds en actions ont subi des rachats à hauteur de 8,4 milliards de dollars, toutes les grandes zones géographiques étant concernées. Les dégagements sur les fonds en actions américaines ont porté sur 2,6 milliards de dollars. Les fonds en actions émergentes ont enregistré une vingt-sixième semaine de sorties nettes sur les 29 dernières avec 3,9 milliards de dollars de rachats. L'hémorragie sur les fonds en actions européennes s'est poursuivie pour une soixante-quinzième semaine sur les 78 dernières avec 400 millions de dollars de retraits nets. Enfin, les fonds en actions japonaises ont enregistré des sorties nettes de 900 millions de dollars. L'engouement pour l'obligataire ne s'est pas démenti avec des souscriptions nettes de 11,4 milliards sur les fonds qui lui sont dédiés dont 3,5 milliards sur ceux investis en obligations gouvernementales qui enregistrent ainsi une septième semaine consécutive de souscriptions nettes. Sur la semaine, le fonds dédiés aux métaux précieux, principalement l'or, ont collecté 1,3 milliard de dollars et bénéficié d'entrées nettes sur 15 des 16 dernières semaines. L'indicateur "Bull & Bear" du sentiment de marché de BAML, calculé en fonction des flux de souscriptions et des performances sur les différentes classes d'actifs et qui évolue sur une échelle de 0 - très baissier - à 10 - très haussier - est tombé sur la semaine à 0,6 après 1,3 la semaine précédente, à un plus bas depuis mars 2016. Les rachats sur les fonds actions monde et émergents et la surperformance des obligations d'Etat par rapport aux obligations d'entreprise expliquent cette évolution, relèvent les analystes de BAML. "Nous sommes haussiers", ajoutent-ils rappelant que le potentiel haussier sur une période de trois mois après 16 signaux d'achat envoyés par l'indicateur Bull & Bear est ressorti en moyenne à 6,3% sur les actions toutes zones géographiques confondues tandis que le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a pris 50 points de base. "L'indice S&P 500 et l'indice MSCI ACWI vont tester à nouveau leur plus haut historique", estiment-ils. Souscriptions(+)/Rachats(-) nets par grandes catégories de fonds (en milliards de dollars): Semaine au 4 2019 septembre Actions -8,4 -212,55 Obligataires +11,4 +336,77 Monétaires nd +406,29 Matières premières nd +12,53 (Marc Joanny, édité par Wilfrid Exbrayat)