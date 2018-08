Être le patron de la seule firme au monde dépassant les 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière peut s’avérer juteux. Tim Cook est à la tête de la société depuis maintenant sept ans et va recevoir aujourd‘hui 560 000 actions Apple ou l’équivalent de 120 millions de dollars. Champagne. Le conseil d’administration a validé cette récompense à la vue du fabuleux parcours de la firme sous son commandement.Pour redorer son blason, l’entreprise recrute un nouveau directeur du marketing. Antonio Lucio est un vétéran passé par Visa, Pepsi et dernièrement HP, qui aura la mission de redresser l’image légèrement écornée du réseau social. L’entreprise est sur la défensive depuis les nombreux scandales. La nouvelle recrue estime qu’il est temps de reprendre les choses en main et nourrit de grands espoirs sur l'impact positif que le réseau peut avoir sur le monde.Le moteur de recherche persiste et souhaite intégrer le marché chinois à tout prix. L’américain ouvre en Chine une filiale de Waymo, sa branche de véhicules autonomes. Elle s’appelle Huimo Business Consulting et donnera des conseils logistiques, dessinera et testera des pièces relatives à la conduite autonome… Google entre par la petite porte et revoit ses objectifs à la baisse, dans un premier temps. Il espère par ce mouvement mieux convaincre Pékin de le laisser lancer son moteur de recherche à terme. Rappelons que s’il intègre ce marché, ce sont 800 millions d’utilisateurs internet chinois qui pourraient utiliser le service.Le spécialiste du matériel dédié aux réseaux cloud et aux centres de données fait son entrée dans l'indice S&P 500. Il vient remplacer GGP qui sort pour cause de rachat par Brookfield Property Partners LP . L’action Arista s’est envolée de plus de 4% dans les échanges après clôture hier. Une hausse en partie expliquée par l’achat de la valeur par les fonds indiciels qui répliquent le S&P 500.