TrackInsight: Bonne performance pour les valeurs industrielles américaines

Le secteur industriel surperforme les autres marchés depuis le début de l’année, les investisseurs misant à la fois sur une issus positive aux discussions entre la Chine et les US ainsi que sur les bonnes performances des sociétés sur le premier trimestre. Les bénéfices sont attendus en hausse de 1,6% sur le début d’année alors que les analystes s’attendent à une baisse pour les autres représentants du S&P500. Les ETFs exposés aux indices « actions industrielles US » ont terminé la semaine dernière en hausse, avec une performance moyenne sur la journée de +1,23%. Depuis le 1er janvier, ce segment composé de 10 ETFs qui représente $ 4,8 milliards d’actifs sous gestion, a progressé de quasi 20%.

