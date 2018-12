TrackInsight: Cessez-le-feu dans la guerre commerciale

Bien que le Président Trump menaçât encore d’accroître les droits de douane sur les produits chinois en début de semaine, les deux puissances mondiales ont finalement conclu ce samedi, à l’occasion du G20, un cessez-le-feu dans la guerre commerciale qui les oppose depuis des mois. D’une part, Trump n’augmentera pas les taxes de 10% à 25%, au 1er janvier, sur 200 milliards d’importations de biens chinois, et d’autre part, la Chine achètera un montant significatif, bien que non finalisé à ce jour, de produits agricoles, énergétiques et industriels américains afin de réduire le déséquilibre commercial entre les deux pays.

Cet accord semble mettre temporairement un terme à l’inflation des droits douane mais les incertitudes demeureront dans les semaines à venir en l’absence de réelles précisions sur son contenu. On peut dès lors se demander s’il ranimera un sentiment plus enclin à la prise de risque, d’autant que les marchés actions avaient déjà bien réagi au discours de Jérôme Powell du 26 novembre, indiquant que les taux actuels des Fed Funds américains (220bps) se situaient juste sous le niveau dit de neutralité, que la plupart des économistes voient autour de 300bps.

Ses commentairesont propulsé les actions à la hausse, le DJIA et le S&P500 gagnant respectivement 5.16% and 4.85% sur la semaine. La tendance était moins marquée en Europe (MSCI EMU progressant de seulement 1.04%), probablement en raison des incertitudes sur le Brexit et des émeutes des gilets jaunes. Dans le même temps, le rendement des emprunts d’Etat américains à long terme se détendaient très légèrement (le 10 ans revenant maintenant à 2.99%).

Enfin, après 7 semaine de pertes ininterrompues, les prix du pétrole ont un peu rebondi, alors que le comité consultatif de l’OPEP suggérait de réduire la production de 1.3 million de barils/jour par rapport aux volumes d’il y a un mois. Sur la semaine, le WTI gagnait environ 1%. Insuffisant toutefois pour permettre au secteur de l’énergie (+3.54%) de performer en ligne avec le marché, malgré les souscriptions nettes enregistrées à la fin du mois. Parmi les meilleurs secteurs de la semaine, on peut souligner les produits de consommation discrétionnaire (+6.43%) et la santé (+5.90%). Les services d’utilité publique (+2.70%) et les matériaux de construction (+2.40%) fermaient le ban.

