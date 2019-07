TrackInsight: Décollecte importante pour les valeurs technologiques américaines

Les ETFs répliquant la performance des valeurs technologiques américaines ont enregistré une décollecte notable sur le marché primaire de plus de $1 milliard ce lundi 22 Juillet. Malgré une performance positive de +1,05% en moyenne lors de cette même journée, les investisseurs semblent être prudents concernant ce segment, peut-être car 144 entreprises appartenant à l’indice S&P 500 doivent publier leur résultats cette semaine, et les valeurs technologiques ont une place très importante dans cet indice. L’incertitude autour de la santé économique mondiale peut aussi expliquer la distance mise par les investisseurs entre leur capital et les secteurs spéculatifs comme la technologie. Malgré tout, le segment des valeurs technologiques américaines est en très nette hausse de +27,60% en moyenne pour 2019. 27 ETFs font partie de ce segment, et ils répliquent 19 indices pour un total de $122,74 milliards d’actifs sous gestion.

