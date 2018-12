TrackInsight: Fin de Cycle ?

La première semaine de décembre a été particulièrement difficile pour les marchés actions, laissant les investisseurs sonnés par le flot de mauvaises nouvelles. Le rebond de la fin novembre n’a ainsi pas fait long feu, Trump ravivant les craintes liées à la guerre commerciale après l’arrestation de Meng Wanzhou, directrice financière de Huawei, par les autorités canadiennes. Pour ne rien arranger, la courbe des taux américains a commencé à s’inverser partiellement, le rendement des emprunts d’Etat américains à 2 ans dépassant celui du 5 ans, ce qui n’est pas arrivé depuis plus de 10 ans. Historiquement, une inversion de cette courbe se traduit souvent par un signal baissier laissant présager une future récession. Cela reflète en tout cas l’aversion grandissante pour le risque, les investisseurs préférant se placer sur la dette publique longue plutôt que sur les emprunts de plus courte durée (2 ans U.S. à 271bps contre 269bps pour le 5 ans et 285bps pour le 10 ans).

L’indice DJIA a chuté de -4.5% sur la semaine contre -4.6% pour le S&P500, -3.73% pour le MSCI World (en USD) et -3.67% pour le MSCI EMU (en EUR). Les indices chinois faisaient juste un peu mieux (MSCI All China+HK+Taiwan : -1.08% en devise locale).

La correction est quasi générale. La plupart des 10 principaux secteurs d’activité américains affichaient le rouge vif, les plus grosses pertes provenant des financières (-7.08% dans le sillage de l’inversion de la courbe des taux qui pénalise les banques, celles-ci étant encore plus attaquées après que Citigroup ait fait allusion à un avertissement sur résultat mercredi), des valeurs industrielles (-6.29%) telles que Boeing et Caterpillar qui abandonnaient respectivement 6.79% et 8.93% en une semaine, et des matériaux de base (-5.11%). A l’inverse, les services d’utilité publique (+1.34%) et les valeurs techs (+0.77%) étaient les seuls secteurs qui réussissaient à surnager dans cet environnement plutôt délétère.

Enfin, il est intéressant de noter que les prix du pétrole résistaient bien avec le WTI progressant de 3.3% à $52.61 le baril. Ce rebond s’expliquait avant tout par l’accord trouvé entre l’Arabie Saoudite et ses alliés, menés par la Russie, sur une baisse de la production de 1.2mio de barils/jour.

