TrackInsight: Fort rebond des marchés sur fond de nouvelles économiques décevantes

Semaine du 3 au 9 Juin 2019

Le rapport publié vendredi sur l’emploi non agricole américain du mois de mai a fait état d’un nombre de créations de postes particulièrement faible (75.000 contre une estimation initiale de 185.000, une nouvelle preuve du ralentissement de la croissance). Ce chiffre pour le moins préoccupant est à ajouter aux données macroéconomiques décevantes diffusées il y a une semaine (voir note précédente), ce qui aurait pu inciter les investisseurs à la prudence.

C’était sans compter sur la Réserve Fédérale dont le président a confirmé mercredi qu’il se tenait prêt à soutenir l’économie américaine, à « titre d’assurance » si les tensions commerciales dégénéraient. Dit autrement, la banque centrale américaine baissera les taux d’intérêt en cas de besoin et les intervenants sur le marché semblent faire le pari que les dernières nouvelles macroéconomiques peu réjouissantes, couplées à de faibles pressions inflationnistes (3.1% d’inflation salariale sur un an contre 3.2% il y a un mois) déboucheront forcément sur ce type de mesure. Reste à savoir si elle sera suffisante pour atténuer l’impact d’un ralentissement économique plus significatif…

La semaine s’est par ailleurs terminée sur un autre motif de satisfaction, Steven Mnuchin, le secrétaire au Trésor américain indiquant qu’un accord avait été trouvé entre les Etats-Unis et le Mexique pour régler le problème de l’immigration illégale, ce qui permettrait a priori d’éviter l’application de nouveaux droits de douane.

Du coup, les actions ont globalement bien progressé cette semaine (S&P500 +4.41%, MSCI World +3.94%, MSCI EMU +2.38%) à quelques exceptions près, dont la Chine (MSCI ALL CHINA + HK + TW down 1.05%).

Le secteur technologique est le seul à avoir fini en territoire négatif (-0.27%). Le fait marquant de la semaine aura été le lancement d’enquêtes antitrust à l’encontre des géants américains, la Federal Trade Commission et le Départment de la Justice se répartissant la tâche entre Amazon, Apple, Facebook et Google.

A l’opposé, les matériaux de base rebondissaient fortement (+9.02%) après 7 semaines dans le rouge vif. Il en allait de même des valeurs industrielles (+5.1%). Le secteur de l’énergie profitait également du mouvement haussier (+4%), bien que le pétrole brut n’ait engrangé que 0.92%. Même les secteurs défensifs qui avaient très largement surperformé le marché ces trois dernières semaines ont réussi à profiter du retournement de tendance (+2.63% pour l’immobilier coté, +2.89% pour les services d’utilité publique).

Sur le front des taux, il faut souligner que toutes les classes d’actifs étaient en hausse. La dette émergente, les obligations américaines à haut rendement comme celles notées IG menaient la danse (+1.27%, +1.09%, +1.07% respectivement) tandis que le rendement du 10 ans américain continuait à décliner de 2.14% à 2.09%, soit presque 20bps sous celui du bon du Trésor à 3 mois (2.28%). L’inversion de la courbe des taux est donc toujours bien en place.

Enfin, l’or poursuivait sa progression au-dessus de $1.340/once, ce qui laisse à penser que l’aversion pour le risque n’a pas disparu même si le VIX est retombé autour de 16.

