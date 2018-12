TrackInsight: Juste la pire semaine depuis la crise de 2008, en marche pour le pire mois de décembre depuis la grande dépression des années 30 !

Nous avions à peine eu le temps de tirer la sonnette d’alarme il y a une semaine… Les marchés actions américains ont de nouveau piqué du nez, tôt lundi, dans l’attente de la décision sur les taux de la Réserve Fédérale pour son dernier rendez-vous de l’année.

L’augmentation de 25 points de base (la 4ème fois cette année, portant ainsi le taux des Fed funds dans une fourchette de 2.25% à 2.50%), quoique largement attendue, a finalement été mal perçue par les acteurs de marché, bien qu’elle reste assez faible, historiquement parlant, et relativement proche du taux d’inflation. En vérité, pouvait-il en être autrement ? Si le Président de la Fed avait annoncé qu’il comptait mettre un terme à sa politique de resserrement monétaire, cela aurait pu être interprété comme le signal d’un contexte économique en voie de détérioration et cela aurait aussi donné crédit aux critiques incessantes du Président Trump quant au biais agressif de cette politique. Pour ne rien arranger, il semble même que ce dernier ait envisagé cette semaine la possibilité de limoger Jerome Powell, ainsi que le révélait samedi la presse américaine, un geste difficilement imaginable qui serait catastrophique et pourrait conduire à la déroute des marchés alors que ceux-ci sont déjà en train de capituler en raison du flux continu de mauvaises nouvelles : ralentissement de la croissance économique sur fond de guerre commerciale, prévisions de bénéfices des entreprises revues à la baisse, courbe des taux U.S. partiellement inversée, et cerise sur le gâteau, en guise de cadeau de Noël, le « shutdown » qui va se traduire par la fermeture d’agences fédérales et la mise en congés de dizaines de milliers de fonctionnaires civils, le gouvernement fédéral américain étant officiellement à court d’argent.

Sans surprise, une immense majorité d’indices actions sont tombés en territoire dit « baissier » (à savoir, une baisse cumulée de 20% ou plus depuis le dernier point haut). Le S&P500 et le Russell2000 ont plongé respectivement de -7.05% et -8.52% cette semaine (-12.45% et -15.73% depuis le début du mois), sous-performant ainsi les indices européens et émergents (MSCI EMU : -3.26% sur la semaine contre -1.50% pour le MSCI EM en dollar). Aucun secteur n’a été épargné, les pires étant logiquement l’énergie (-8.93% sur 5 jours) avec les prix du pétrole qui ont poursuivi leur plongeon affichant une perte hebdomadaire record de -10.96% à $45.49 pour le WTI (perte sur le trimestre maintenant proche des 40%!), les services de télécommunication (-8.47% WTD) et les biens de consommation non essentiels (-8.59% WTD).

L’aversion pour le risque a également frappé le secteur du crédit (e.g. indice Barclays US Corp HY TR en baisse de -2.36% sur la semaine).

En revanche, elle a accéléré le transfert de capitaux vers les obligations souveraines. Le rendement du 10 ans américain a ainsi terminé à 279bps après avoir touché un plus bas depuis le mois d’avril à 275bps.

Poursuivez votre lecture : https://www.trackinsight.com/weekly-flow-report/2018-12-21/global