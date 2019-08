Comment expliquer les cinq jours de pertes d’affilée de cette première semaine d’août ? Les actions américaines ont commencé à vaciller mercredi après que Jerome Powell ait annoncé une baisse des taux de 0.25%, tout en se montrant très prudent. Il ne s’agit que d’un simple ajustement selon lui, et pas de la première étape d’un cycle de baisses continues. Pour ne rien arranger, Donald Trump décidait soudainement de menacer la Chine de nouveaux droits de douane sur 300 milliards de dollars d’importations à parti du mois de septembre. Il n’en fallait pas plus pour que le S&P500 perde 3.10% sur la semaine. Le Nasdaq et le DJIA abandonnaient 3.92% et 2.6% respectivement. Même constat en Europe (MSCI EMU en baisse de 3.84%) et en Asie (Shangai Composite lâchant 2.61%). Les marchés émergents étaient encore plus durement touchés (MSCI EM baissant de 4.28%).

Sans surprise, cette brusque aggravation des tensions commerciales a eu des effets dévastateurs sur la plupart des secteurs, à l’exception des plus défensifs : les services d’utilité publique (+0.25%) et l’immobilier (+2.05%). Les valeurs techs, qui réalisent une partie non négligeable de leur revenu en Chine, ont été parmi les plus impactées, chutant de 4.36%.

A l’opposé, la fuite vers la qualité a été une aubaine pour les emprunts d’Etat et les obligations d’entreprise les mieux notées. Le rendement du 10 ans américain s’est ainsi établi à 1.86% contre 2.08% une semaine auparavant. Cela dit, il faut aussi noter que l’écart de rendement entre le T-bill 3 mois et le T-note 10 ans s’est considérablement élargi de 4bp à 20bp! Le Bund allemand à 10 ans est de son côté tombé à -0.50%, reflétant ainsi la montée de l’aversion pour le risque en Europe.

Comme tous les autres actifs de réserve, l’or a profité de ses mauvaises nouvelles pour se propulser au dessus de 1.445 dollars l’once (+1.85% WTD).

Poursuivez votre lecture : https://www.trackinsight.com/weekly-flow-report/2019-08-02/global