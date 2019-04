TrackInsight: Le Royaume-Uni au bord du chaos ?

Pour la troisième fois d’affilée, les députés à la Chambre des Communes ont voté contre le projet d’accord de Theresa May, amenant ainsi le Royaume-Uni au bord du chaos politique et institutionnel, avec un parlement déchiré et un gouvernement britannique totalement décrédibilisé. Pourtant, ni l’indice Footsie, ni les indices européens (MSCI EMU) n’ont semblé être affectés par cet imbroglio sans fin puisqu’ils gagnaient simultanément 1% sur la semaine.

En fait, les marchés boursiers restaient bien orientés essentiellement grâce à un indice PMI manufacturier chinois supérieur à 50 et aux progrès réalisés dans les discussions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis. Il semble notamment que les problèmes de propriété intellectuelle et de manipulation du yuan aient été traités par les deux parties. Du coup, le S&P500 progressait de 1.2% sur la semaine, clôturant ainsi son meilleur trimestre en quasiment 10 ans. Ce regain d’optimisme sur l’issue des négociations sino-américaines a clairement bénéficié aux secteurs les plus sensibles au commerce mondial, à commencer par les valeurs industrielles (+2.86%) et les matériaux de base (+2.05%) qui ont nettement surperformé le marché en cette fin de mois.

Les financières ont également profité de l’embellie (+1.45%), rattrapant ainsi un tiers de la perte sévère enregistrée la semaine passée, dans le sillage de rendements sur les emprunts d’Etat qui se stabilisaient enfin (241bps pour le 10 ans américain et -7bps pour le Bund allemand) et un spread entre le 10 ans et le 3 mois qui redevenait positif (+3bps seulement) aux Etats-Unis après être récemment tombé dans le rouge pour la première fois depuis plus d’une décennie.

Enfin, les seuls secteurs à ne pas avoir suivi le mouvement haussier furent les valeurs de communication et les services d’utilité publique, en baisse respective de 0.30% et 0.51%.

