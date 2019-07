TrackInsight: Les actions américaines marquent le pas

Les actions américaines ont calé à la mi-juillet dans le sillage des nouvelles menaces de taxation de Donald Trump à l’encontre des produits chinois et des espoirs déçus de certains acteurs de marché qui croyaient encore à une baisse des taux de 50bp de la Réserve Fédérale fin juillet (baisse qui semblait pourtant plus qu’hypothétique, comme nous l’écrivions en début de mois). Wall Street restait par ailleurs sceptique après une nouvelle fournée de publications de résultats d’entreprises quelque peu mitigés, bien que les attentes des investisseurs n’étaient pas très élevées.

A titre d’illustration dans les techs, Netflix dévissait de pratiquement 15.6% sur la semaine alors que la société annonçait avoir perdu des abonnés aux Etats-Unis pour la première fois depuis 8 ans et raté ses objectifs de ventes à l’étranger. A l’opposé, Microsoft présentait des résultats supérieurs aux attentes pour le quatrième trimestre de son année fiscale, en particulier grâce à son activité « cloud ». Pourtant, l’action perdait 1.64% sur la semaine.

Le S&P500 et le Russell2000 rétrocédaient finalement 1.23% et 1.21% respectivement. Les indices européens et asiatiques suivaient la tendance, quoique dans une moindre mesure (MSCI EMU : -0.38%, Shangai Composite : -0.22%). Enfin, les marchés émergents parvenaient à rester à flot (MSCI EM en USD : +0.63%).

Sur le front des taux, les rendements des emprunts d’Etat repartaient à la baisse des deux côtés de l’Atlantique : de 2.12% à 2.05% pour le 10 ans américain, de 2.14% à 2.06% pour les bons du Trésor U.S. à 3 mois, de -0.21% à -0.32% pour le Bund allemand à 10 ans. Au niveau du crédit, les obligations d’entreprises notées ‘Investment Grade’ et la dette émergente restaient fermes.

Côté matières premières, les prix du brut chutaient de 7.6% (WTI) alors que les gardiens de la révolution iranienne saisissaient un pétrolier britannique vendredi dans le golfe persique. Pourtant, Trump se disait prêt à démarrer des négociations avec l’Iran. Par ailleurs, les données officielles américaines montraient que les stocks de produits raffinés avaient fortement augmenté aux Etats-Unis la semaine dernière, ravivant les craintes d’une faible demande pendant la haute saison. En conséquence, le secteur de l’énergie voyait s’effacer la totalité des gains acquis la semaine précédente (-2.48% WTD).

A l’opposé, l’or resplendissait à nouveau (+1.03% WTD) à 1 426.70$ l’once.

